“Los turistas y vecinos se merecen una bahía hermosa”, destacó el intendente Marino

En el marco de los 204 años de la localidad, el intendente Ricardo Marino destacó algunas cuestiones resueltas en el lugar, pero, al mismo tiempo destacó que tienen que resolver varios temas para tener un lugar acorde a lo que significa Bahía San Blas.

Por otra parte, recordó, que por el momento está a cargo de la Delegación el secretario de Gobierno, Héctor Otero, hasta tanto se orden algunas cuestiones de fondo y designar al nuevo o nueva delegada.

Asimismo, el jefe comunal maragato enumeró algunos avances que se realizaron en el lugar.

“Haber logrado la inauguración de una oficina del Registro Civil y logrado el primer casamiento, es un paso importante. También, de cara a la temporada ordenamos los baños públicos que es un servicio esencial para el turismo, sumado al recambio de cestos de residuos y el mantenimiento de los espacios verdes”, destacó.

Asimismo, recordó el reciente llamado a concurso de precios para la extracción de enganches del lecho marino, con una inversión de alrededor de 15 millones de pesos.

“También estamos trabajando en la mejora de parte del camino que conduce a la playa de arena, que es un problema eterno con la voladura de médanos, pero estamos tratando de resolverlo con algún levantamiento en el sector”, adelantó.

Otra cuestión resuelta ante el pedido de los vecinos fue la conformación de un transporte de pasajeros municipal que une la bahía con la ciudad cabecera.

“Gracias al gobernador de la provincia de Buenos Aires, conseguimos un mini bus 0 kilometro (de 17 plazas) y ahora estamos analizando la posibilidad de adquirir un segundo vehículo, que cubra la demanda en temporada pico y al mismo tiempo alguna posible avería del actual”, enfatizó.

Marino destacó también la inversión provincial en las dos plantas de energía, que se construirán en Bahía San Blas y José B. Casás, que contribuirán a un mejor servicio no solamente a las localidades, sino también a una vasta zona rural, a partir del trabajo de la Cooperativa Eléctrica sanblaseña.

“Es una inversión de 1.100 millones de pesos, justamente estuvimos en La Plata hablando con el área técnica de Infraestructura de Obras Públicas, porque ya fue licitada y ahora está en la comisión de análisis, esperemos que en los primeros días del año que viene se pueda comenzar”, auguró.

El jefe comunal destacó la compra de una motoniveladora nueva, afectada al camino de ingreso, una cuestión que, debido a la alta transitabilidad y el clima del lugar muchas veces se torna complejo.

“Y sin dudas que algo a destacar es el trabajo conjunto con instituciones del lugar, para mi es muy importante el aporte de quienes componen la vida institucional de las localidades. A medida de las posibilidades le vamos resolviendo las inquietudes a los vecinos”, sostuvo.