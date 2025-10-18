Franco "Pipi" Torre: "Se vienen todas finales y no hay que regalar nada"

El descenso está que arde en la elite del fútbol liguista y todo puede pasar en las seis fechas que restan jugarse. Son varios los equipos que miran las dos tablas, la del Clausura y la acumulada. Por caso, Olimpo equiparó la línea de Sporting en la retaguardia, pero a la vez si sale de todo puede soñar con pelear el segundo tramo del año. Franco “Pipi” Torre –una de las figuras que tiene el elenco que conduce Gastón Sancho se refirió a la situación que atraviesa el aurinegro.

El mediocampista de 21 años, que llegó a las 16 tras formarse en Tiro Federal, se mostró optimas tras el éxito ante Bella Vista en el Carminatti y con Libertad a la vista.

--¿Qué generó el triunfazo ante Bella Vista?

--Confianza , tranquilidad y un poco de todo. Era un partido muy importante para nosotros para poder empezar con el pie derecho la segunda ronda y tratar de salir de zona de descenso directo.

--¿Qué atributos futbolísticos mostraron hasta acá y en qué aspectos del juego tienen que crecer?

--Somos un equipo con mucha intensidad donde no deja de correr un minuto y eso al rival no le gusta mucho. Después, respecto a lo que tenemos que mejorar, sin dudas que por ejemplo la pelota parada y la concentración. Esas cuestiones nos costaron puntos durante el torneo.

--¿En qué no se pueden equivocar de acá en adelante?

--Creo que no nos podemos equivocar con el tema de entrar a jugar relajados. Se vienen todas finales para nosotros y no hay que regalar nada.

--¿Qué tabla se mira?

--La verdad que las dos. Hoy estamos en una situación donde lo único que nos queda es ganar o ganar. Sabemos que si sumamos de a tres nos va a ayudar a salir de abajo y poder meternos en los cuatro de arriba para jugar los playoffs.

--¿Se ilusionan con algo más que zafar del descenso?

–Sí, obvio. Queremos jugar los playoffs. Estoy últimos años jugamos siempre semifinales, pero no se pudo dar. La verdad que sería muy lindo poder llegar a la final y dejar al club en lo más alto.

--¿Por qué está en la situación en la que están?

–Creo que nos falto un poco más de suerte y tuvimos algunas desconcentraciones. De cualquier manera, como pasa todos los años, el equipo es totalmente diferente y cuesta armarse. Igualmente, con el pasar del campeonato el equipo empieza a conocerse y comienza a mejorar.

--Más allá de que tienen ya varios partidos en la Liga, ¿pesa el hecho de ser muchos pibes para pelear por no descender?

--Hoy tenemos un plantel con un número de edad bastante alto que en otras oportunidades y creo que ya no somos tan pibes, incluso algunos con partidos en el Federal A. También algunos chicos ya ganaron campeonatos en Liga del Sur y eso nos puede ayudar de acá al final. Y en lo personal, ya pasé este momento y estoy bastante fuerte de la cabeza para afrontar estos momentos difíciles.

--En lo personal, ¿en qué momento estás?

--Creo que estoy en un momento bueno. Sinceramente, quiero seguir ayudando al equipo, ya sea con goles o asistencias.

--¿Sentís que le agregaste oficio y más trajín a tu juego?

–La verdad que sí. Tener la oportunidad de entrenar en el plantel del Federal A me ayudó mucho en lo personal, tanto en el aspecto físico como en lo táctico. Aprendí mucho en estos meses.

--¿Qué sumaste en 80 partidos en la Liga?

--Principalmente experiencia. Aprendí mucho durante estos cuatro años que estoy en la Liga, aunque me costó adaptarme al ritmo y al choque porque se pega mucho, ja, ja. Pero, con el pasar del tiempo, me fue acostumbrando.

--¿Qué significa vestir la camiseta de Olimpo?

–Uno sueña con poder representar la camiseta de Olimpo desde chico y poder hacerlo es un orgullo muy grande. Me queda pendiente poder vestirla en el Federal A, pero sé que eso cuesta un poco más porque Olimpo es un club muy grande. Nos estamos preparando para eso y ojalá algún día pueda debutar en esa división o más arriba.

--¿Cómo fue jugar con Brian Guille?

--Una linda experiencia. Jugar con jugadores con tanto nivel es mucho más fácil y uno aprende muchas cosas. Son las cosas lindas tiene el fútbol, la de poder disfrutar y conocer grandísimos jugadores.

--¿Qué cuentas hacen de acá al final?

--Creo que no hay que hacer demasiadas cuentas. Lo principal sería poder salir de la zona de abajo y después entrar a los playoffs. Ahora depende de nosotros y es ganar o ganar; no queda otra.

-¿Qué te sugiere Libertad?

--Es un rival muy bueno, que tiene mucha gente con experiencia y que de local sabe a lo que juega. No te regala nada y sabemos que será un partido muy difícil, pero vamos a tratar de traernos los tres puntos.

El número

--80. Son los partidos que suma con la camiseta de Olimpo en La Liga del Sur. Marcó 9 goles.

(*) Datos estadísticos proporcionados por Eduardo "Cocho" López.