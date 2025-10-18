El cuartel de Bomberos transita un tiempo de renovación

El parque automotor de los Bomberos Voluntarios de Bahía San Blas es un orgullo de la institución. El objetivo de la comisión es continuar renovándolo. Fotos: Agencia Patagones

Javier Cambarieri / Agencia Patagones

Con tan solo tres meses de conformada, la nueva comisión de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Bahía San Blas, transita tiempos de renovación y reorganización del cuartel sanblaseño, conformado hace más de 30 años.

Así lo destaca su flamante presidente Carlos Krapp.

“Nos presentamos con un grupo de vecinos, en el mes de julio y fuimos elegidos por la Asamblea para formar la nueva comisión. Es un excelente grupo de personas, que nos pusimos a trabajar de inmediato”, aseveró.

En este sentido, explicó que lleva adelante una campaña de socios, que, hasta el momento, “en muy poco tiempo triplicamos la cantidad que había, llegando en la actualidad a alrededor de 200”.

“A corto plazo, los planes son poner la parte operativa al ciento por ciento. En cuanto al parque automotor, vamos reparar una unidad que está parada hace tiempo; vamos a reconfigurar otra para tener más capacidad de agua y sobre todo equipar con los elementos necesarios y la indumentaria al cuerpo activo”, adelantó Krapp.

El titular de la institución de seguridad sanblaseña, destacó que “lo más importante que tenemos es el cuerpo activo”, que hoy asciende a 18 personas, entre hombres mujeres y aspirantes voluntarios.

Respecto de la campaña de socios, resaltó la muy buena respuesta de la comunidad y expresó que “aún nos restan visitar más vecinos, porque realmente San Blas ha crecido mucho y todavía no llegamos a todos”.

En cuanto a los planes a futuro, el cuartel proyecta adquirir una Unidad Forestal (hoy cuentan con una usada), en función de las características del lugar y; por otra parte, mejorar la parte edilicia.

“Ahora, junto al municipio, en la figura de secretario de Gobierno, Héctor Otero, estamos ultimando detalles para encargarnos de recibir a los turistas y solicitar una colaboración en el puente (oblea), como se ha hecho años anteriores. Es un ingreso importante para la institución”, sostuvo Krapp.

Volviendo al parque automotor, con suma importancia luego del cuerpo activo, la institución cuenta con siete unidades, seis en actividad y una detenida desde hace un tiempo.

“Varios vehículos necesitan renovación o reparaciones. El camión Grosppal, uno de los primeros que se tuvo, ya le compramos un tanque de 3.000 litros y reconvertirlo como unidad de apoyo de agua. La Master, que es la que está fuera de servicio, la vamos a reparar completa para convertirla en polivalente, que sirva para el traslado de personal a capacitaciones y al mismo tiempo, si es necesario llevarlo a algún siniestro donde se necesiten más agentes”, sentenció.

A esto se suman dos autobombas Mercedes Benz, una 4 x 4; una Ford F 100 Duty, que es la Unidad de Rescate; una Toyota 4 x 4, como Unidad Forestal y una liviana, que es una Kangoo.