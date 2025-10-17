Colapinto no pudo meterse en Q2: "Estamos intentando encontrar la solución", señaló

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, finalizó en el puesto 17 en la Q3 de la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Austin de la Fórmula 1.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, pasó con lo justo a la SQ2 y estará en la séptima fila de la grilla tras finalizar en el 13° lugar.

“No conseguimos encontrar el agarre en la parte trasera, me costó mucho esperar a que llegara la potencia. Solo teníamos una oportunidad por lo que es un poco más complicado en la clasificación", dijo el argentino.

Y agregó: “Estamos teniendo algunas dificultades con los baches porque hay muchos y nuestro auto es muy rígido, así que nos cuesta un poco, pero creo que sí, estamos intentando encontrar la solución".

En tanto, el tetracampeón mundial lo volvió a hacer. Luego de estirar lo más que pudo su salida a pista, Super Max le sacó el lugar de privilegio a Lando Norris con un gran tiempo de 1:32.143, siete décimas más rápido que su escolta de McLaren (1:32.214). Oscar Piastri cerró el podio (1:32.523).

La gran sorpresa estuvo en el volante de Nico Hülkenberg, ya que la figura de Sauber largará desde la cuarta colocación. El Top Ten se cierra con George Russell (Mercedes, 5°), Fernando Alonso (Aston Martin, 6°), Carlos Sainz (Williams, 7°), Lewis Hamilton (Ferrari, 8°), Alex Albon (Williams, 9°) y Charles Leclerc (Ferrari, 10°).