La viuda de Miguel Ángel Russo reveló cómo le gustaría que recuerden al DT en su querido Rosario Central

A nueve días del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, su esposa, Mónica Crovara, habló por primera vez sobre la partida del entrenador y, en medio del dolor, dejó un deseo sobre cómo le gustaría que lo recuerden los hinchas: "revoleando el saco", en alusión a la icónica imagen del clásico rosarino.

En diálogo con la prensa de Rosario, Crovara se mostró aún conmovida por las innumerables muestras de cariño. "Estuve muy aturdida porque pasaron muchas cosas desde la terminación de su enfermedad, que tampoco me la esperaba", confesó.

Con una profunda admiración, describió la pasión que movía al DT: "Yo siempre estuve atrás de él apoyándolo, porque él seguía. Era una persona que amaba el fútbol y yo siempre le decía al núcleo familiar: 'para Miguel el 99% es fútbol y en el 1% estamos nosotros'. Igualmente, en ese 1% nos sostenía a todos".

"En Central, Miguel era él en su esencia"

Mónica destacó la conexión única que Russo tenía con Rosario Central, el lugar donde eligió transitar la etapa final de su vida. "Miguel acá era él. Era él en su esencia. Era una persona muy especial, con una cabeza más allá de lo normal. Quiso terminar su vida así y también hay que respetarlo", afirmó.

A pesar del difícil momento, lo recordó con una sonrisa: "Era completamente alegre, era una persona alegre. Todo fue mucho. Yo nunca me imaginé un velorio de esa magnitud".

Por eso, su deseo para la posteridad está ligado a su momento más icónico en el club de sus amores. "Me gustaría que lo recuerden como él era en sus mejores momentos y acá en Central, revoleando el saco, eso es lo mejor que pueden tener en su corazón", sostuvo, en referencia a la histórica foto del clásico del abandono.

Las cenizas y el homenaje del domingo

La esposa del entrenador ratificó que sus cenizas descansarán en los cuatro clubes que marcaron su carrera: "Una parte lo hicieron en Boca, lo van a hacer en Lanús, Estudiantes y acá, en Arroyito".

Finalmente, confirmó que estará presente en el homenaje que Rosario Central le realizará al equipo el próximo domingo. "Voy a ir. Obviamente va a ser una fiesta, porque Miguel era así, Miguel era vida", concluyó.