El pronóstico: cómo estará el tiempo este sábado en Bahía Blanca

Tras una jornada agradable que despidió la semana, el clima para este sábado en Bahía tendrá características similares, según lo pronosticado por Satelmet.

En la mañana el tiempo será frío y soleado a templado. El viento tendrá intensidad de leve del sector Norte y la visibilidad será buena.

La temperatura mínima será de 7 grados centígrados.

En la tarde el tiempo será cálido y soleado. El viento tendrá intensidad de leve del sector Norte. El índice de radiación ultravioleta será normal y habrá buena visibilidad.

La temperatura máxima rondará los 26 grados centígrados.

La noche será fresca con viento en aumento y se estima para medianoche una temperatura de 14 grados centígrados.