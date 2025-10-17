Noche caliente con cinco aprehensiones: se halló una camioneta robada en un taller de General Cerri

Un operativo de saturación en zonas calientes arrojó un saldo de cinco personas aprehendidas por diferentes motivos, tras un despliegue realizado esta tarde noche en los barrios Pacífico, Universitario, Vista Alegre I y II, Villa Belgrano y Los Alamos, entre otros.

Se identificaron a 278 personas, 123 vehículos y se procedió a detener a Agustín Omar Montesinos (28), acusado del delito de encubrimiento. Además, se le clausuró taller mecánico, que tiene domicilio en Sarmiento 356 de la vecina localidad de General Cerri.

Tras la inspección de rigor se encontró una Toyota Hilux color gris con pedido de secuestro por robo desde el pasado 7 de julio en la ciudad de Tandil.

También se aprehendió a Ubaldo Córdoba Contreras (28), con pedido comparendo compulsivo -es una orden judicial para que una persona se presente ante la justicia de forma obligatoria- y fecha del 7 de abril de este año.

La misma suerte corrió Franco Albertella (29), quien tenía un pedido de averiguación de paradero activo por robo; Lucas Perrone (33) -por encubrimiento-, quien circulaba por Pacífico al 2500 con motocicleta (foto) sustraída en Neuquén y Santiago Glassman (18), por hurto en el allanamiento realizado en Río Atuel 2795, dónde se secuestró un automóvil Fiat Grand Siena y prendas de vestir utilizados para sustraer elementos de automóvil estacionado en calle Mallea al 300.

Participaron alrededor de 95 efectivos policiales de Comisarias locales, UPPL, Comando Patrullas, UTOI, GAD, Infantería, Caballería, Patrulla Rural, Planta Verificadora, DDI, Narcotráfico y Seguridad Vial.

La apertura tuvo lugar en el Parque Boronat y participaron el Subsecretario de Fiscalización Policial del Ministerio de Seguridad Federico Montero; Secretario de Seguridad local Martin Pacheco; Subsecretario de Movilidad y Transporte, Fabián Lliteras; Superintendente de Seguridad Interior Sur, Comisario Mayor Gonzalo Bezos y el Jefe Departamental Bahía Blanca, Comisario Mayor Gonzalo Sandobal, además de Jefes de Dependencias.