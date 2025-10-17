Ramiro Heinrich: el mensaje que mandó con Villa Mitre, las lesiones en el torneo local y la frase que incorporó

El triunfo de Villa Mitre ante Olimpo que le permitió al tricolor recuperar la punta del torneo de Primera se vivió de manera especial: "Tuvimos un festejito en una pizzería de Villa Mitre. El problema no es la hora en la que te acostás, sino a la hora que te dormís, porque cuesta", dijo Ramiro Heinrich.

El jugador del tricolor habló de diferentes temas en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

"Pudimos plasmar nuestro juego y creo que lo hicimos en forma contundente. No quedaron dudas. Pudimos manejar el partido a lo largo de los 40 minutos", resaltó Rama.

Villa Mitre miró desde afuera las finales del primer tramo y se ilusiona con ser protagonista en las próximas.

"Este triunfo nos sirve para demostrar cómo nos tomamos el torneo. Queremos a fin de año jugar las finales, sabemos el plantel con el que contamos", señaló.

Y agregó: "Es mandar un mensaje y mostrar solidez".

A los 38 años, Heinrich estuvo parado a raíz de una lesión en un tobillo. Y, a propósito, como kinesiólogo abordó una cuestión que preocupa en el nivel local.

"Hoy en día siento molestias y dolor en el tobillo que me lesioné", contó.

"Veo que este torneo hubo un montón de lesiones importantes, me parce alto el número. Sinceramente me preguntó cuál será el problema. Creo que el torneo se ha vuelto muy físico, como el básquet en general, y en Bahía no se le da la importancia necesaria al entrenamiento en gimnasio, si bien hay clubes que tienen el gimnasio diario, y me parece que hoy en día es muy importante", entendió.

Al momento de puntualizar los motivos de las lesiones, también se lo adjudica a la sobrecarga y el estrés.

Así y todo, él trata de llevar los años de la mejor forma.

"El otro día escuche una frase en la calle y me quedó: 'No permitas que se te meta el viejo', como diciendo, no le des la chance, porque a mi edad, cuando parás cinco días ya lo sentís", opinó.

