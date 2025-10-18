“Educar es un acto de esperanza: formar para transformar el mundo”

El miércoles 8 y jueves 9 de octubre se llevaron a cabo, en el Aula Magna “P. Juan E. Vecchi”, tres actos de Colación de Grado. En ellos, 209 nuevos profesionales recibieron sus títulos de las distintas carreras de nivel superior que conforman la propuesta educativa del Instituto Superior Juan XXIII.

En cada acto de colación reivindicamos nuestros pasos en la siembra colectiva para construir una sociedad más fraterna y pacífica. Pero esta vez, la emoción tuvo un sentido aún más profundo: celebramos los 65 años del surgimiento del Instituto Superior Juan XXIII, una obra educativa que los Salesianos de entonces fundaron como respuesta a los desafíos de su tiempo.

Hoy, interpelados por ese legado, seguimos haciendo camino al contribuir a la formación docente y técnica, convencidos de que —como nos enseñaron— la justicia y la paz son fruto de una educación comprometida con las nuevas generaciones.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En el marco también de los 150 años de la llegada de los Salesianos a la Argentina, celebramos este aniversario con gratitud y responsabilidad, junto a cada estudiante, docente y familia que hace posible este recorrido. Un fuerte aplauso coronó el reconocimiento y la emoción compartida: gracias por la confianza en este andar.

El miércoles 8, a las 18:00, se entregaron los diplomas correspondientes a la carrera de Psicopedagogía y al Profesorado en Psicología.

Juliana Miller

Desde las 20:30, fue el turno de los egresados y egresadas de los Profesorados en Inglés, Filosofía, Educación Primaria, Matemática y del Tramo Pedagógico Nivel Medio y Superior.

En representación de las carreras de formación docente, la directora del Departamento de Filosofía, Lic. Juliana Miller, dirigió unas palabras a los nuevos profesionales. Invitó a mirar hacia atrás con gratitud y hacia adelante con una esperanza responsable, recordando que educar es un compromiso ético y político que se teje con sensibilidad, pensamiento crítico y acción transformadora.

Destacó que la educación es una forma de resistencia frente a la indiferencia, y que enseñar implica abrir espacios donde prevalezcan la ternura, la solidaridad y el pensamiento. Animó a los egresados a mirar la realidad con ojos atentos y a transformarla, con coraje y creatividad para imaginar nuevas formas de enseñar y aprender.

El jueves 9, desde las 19:30, fue el turno de los egresados y egresadas de las Tecnicaturas Superiores en Automatización y Control, Subastas y Corretaje Inmobiliario, Administración Financiera, Administración con orientación en Marketing, Análisis de Sistemas y Gestión Ambiental y Salud.

Magíster Adrián Mandará

Durante las ceremonias, también se reconoció al personal con 25 años de servicio en esta Casa Salesiana: Esteban Godia, Gabriela Vidal, Adriana Chanampa, Lorena Tedesco, Hugo de Rosa y Jorge Pierini.

Otro momento emotivo fueron las presentaciones del Coro “Instituto Superior Juan XXIII”, dirigido por el maestro Christian López. Cada interpretación fue una invitación a celebrar la vida, la educación y la esperanza compartida.

Los actos fueron encabezados por el director, Magíster Adrián Mandará, junto a la Vicedirectora Lic. Verónica García, la Regente Lic. Andrea Olivera, la Secretaria Académica Lic. Nora Castillo, y la Coordinadora de Pastoral Lic. Ana Lucía Samuel, además de autoridades de todos los Departamentos del Juan XXIII.

Los aplausos finales sellaron el orgullo y el compromiso de una comunidad educativa que, a lo largo de 65 años de historia, sigue creyendo que formar profesionales comprometidos con su tiempo es una de las más profundas formas de esperanza.

Coro Juan XXIII

Acto de Colación de Grado 8 de octubre – 18:00 hs

Noveles Profesores/as de Educación Secundaria en Psicología

Adrover, Candela Belén. Ale, Nicole. Alegre, Ludmila Rocío. Areco, Sol Aylen. Ayet Echegaray, Candela. Baley, Paola Silvana. Barragán, Jimena Emilsse. Bartel, Esperanza Ceci, Brisa Daiana. Cruz Flores, Yanira Karen. Dadin, Maximiliano Sergio Ezequiel. Dorado, Mayra Lara. Echegoyen, Camila. Fernández, Cynthia Eugenia. Gattafoni, Micaela Abril. Jose, Damián Andrés. Lazar, Catalina. Luquet, Nataly Aldana. Montaner, Azul María. Origoni, Lucía Josefina. Papaleo, Luca. Quiroga, Nicole. Rivera Espíndola, Abigail. Sarti, Ainhoa Michelle. Sayal, Camila. Vázquez, Jimena Cecilia. Vicencio, María Victoria.

Noveles Psicopedagogas

Albarracín, Brenda Soledad. Alonso, Rocío Macarena. Álvarez, Mariel. Andreadis, Celeste. Arenas, Giuliana Tiziana. Biegler, Gimena Mariel. Bravo Montero, Agustina. Costa Carena, Luna. De Los Santos Solorza, Lisa Aldana. Del Valle, Ornella Alejandra. Fernández, Luciana Ailén. Gutiérrez, Micaela Evelyn. Guzmán, Camila Daiana. Hirsch Pauer, Fiama Selene. Kratogil, Ariana. Le Tesson, Abril. Matallán, Nazarena Luz. Mazzaferro, Catalina Milagros. Medina, Josefina Sol. Neira Banega, Milagros Daniela. Neira, Camila Agustina. Osorio, Lourdes. Palamarevich, Nadia. Raissing, Lucila. Rodríguez, Paula Danila. Rodríguez, Sofía. Sagasti, Valentina. Salinas, Consuelo. Silva, Mariana. Stach, Verónica Paola. Tordini Strack, Abigail. Villaverde, Ayelén Ariadna.

Egresado Rubén Pinilla

Acto de Colación de Grado 8 de octubre de 2025 - 20:30 hs.

Noveles Profesores/as de Educación Secundaria en Filosofía

Abudaya, Romina Alejandra. Martínez, Patricia Susana. Mora, Sandra Daniela. Pampin, Rosario Araceli. Pinilla, Rubén Alfonso. Robert, Elsa Marcela. Salgado, Rocío Ximena Tarifa, Lia De Los Ángeles Inés. Vega, Guadalupe.

Noveles Profesores/as de Inglés

Aguirre, Ailén Alejandra. Borrello, Jessica Romina. Cárcamo, Mariano Germán. Cinich, Jorgelina. Del Viso Aerts, Lucía Alejandra. Dell’Avo, Javier. Gavio, Joaquín Nicolás. López Corinti, Julieta Paola. Luongo, María Soledad. Passoni, Martín. Pérez, Micaela Florencia. Perramon Guevara, Gustavo Manuel. Pichilef, Carolina Belén. Pintos, Dana Ailén. Podlesch, Diego Javier. Prestipino Giarrita, Melanie Alexia. Quezada, Valeria Silvina. Sosa, Cecilia Cintia. Storniolo, Alina María José. Villarreal, Joana Carolina.

Noveles Profesoras de Inglés para 1º y 2º Ciclo de la EGB

Carrasco Pérez, Carolina Ester. Fabra, María Carolina. Molina, Mariana Andrea. Roubellac Montemuiño, Nathalie. Uberia, Cintia.

Noveles Profesores/as de Educación Secundaria en Matemática

Abraham, Marcia Judith. Arias, Marina Encarnación. Báez, Agustina Anabel. Camargo, Carina Mabel. Castia Bayon, Juliana Anahí. Caviese, Oriana Mariel. Cejas, Patricia Maricel. Cornejo, Melanie Agostina. Donnadieu, Micaela Celeste. Fernández, Marcelo Javier. Lara, Axel Javier. Martín, Milagros. Maza Niripil, Juliana Jasmin. Ojeda Franco, Joaquín. Pasini Pulmann, Lara Elizabeth. Salecchia, Lara. Scarpecci, Oriana Alin

Egresada Mariela Martínez

Noveles Profesores/as de Educación Primaria

Álvarez, Rocío Tamara. Coleffi, Vicenta. Colli, Mauro Sebastián. Correa, Juliana. López, María Emilia. Martínez, Mariela Natalia. Pedersen, Heidi. Rodríguez, Camila Aylen. Solís, Natalí Eloisa. Spitzmaul, Diana Elizabeth.

Noveles Egresados/as del Tramo de Formación Pedagógica – Nivel Medio

Delgado, Julieta Silvana. Vallejos, Adrián Gustavo.

Noveles Egresados/as del Tramo de Formación Pedagógica – Nivel Superior

Barrientos Ruiz, Claudia Elizabeth. Rosales, Manuel Alejandro. Viti, Melisa Paula.

Acto de Colación de Grado 9 de octubre de 2025 - 19:30 hs.

Tecnicatura Superior en Administración con Orientación en Marketing

Agüero, Pilar Antonella. Álvarez, Lorenzo Gabriel. Cavalli, Melanie Sofía. Dalceggio, Paloma Belén. Di Giuseppe, Máximo. Eiras, Lucas Alberto. Genchi, Oriana Martina. Kees, Camila Virginia. Lozano, Lucas Valentín. Martínez, María Dolores. Muñoz Cartagena, Matías Hernán. Ottavianelli, Milagros. Peralta, Daiana Vanesa. Poliotti, Joaquín. Ríos Klein, Tobías. Romero, Fausto. Sierra, Rocío Estefanía. Smiraglia, Guadalupe. Suárez Tejeira, Catalina. Suris, Catalina. Szczytow, Agustina. Viano, Jeremías. Walter, Ángel De Jesús.

Tecnicatura Superior en Administración Financiera

Alric, Melanie Aylen. Aman, Santiago. Aramayo, Emilse Micaela. Delgadino, Matías. Díaz Bereterbide, Manuel. Espinazo Peña, Iñaki. Fernández Zanconi, Guadalupe. Halak, Haikl. Lavignasse, Daira. Leal, Silvia Elizabeth. Marcos, Nehuén Sebastián. Muñoz, Pedro Sebastián. Novick Rossi, Francisco. Paz Sangronis, Valentina. Saldaña, Oriana Antonella. Simone, Lisana. Todino, Juan Ignacio. Walter, Marcos Gabriel.

Egresada Milagros Ottavianelli

Egresados

Tecnicatura Superior en Subastas y Corretaje Inmobiliario

Afonso Diez, Pilar Milagros. Alosi, Valentina. Calvo Vega, Abril. Enríquez, Giovanna Magalí. Esteban Aguirre, Thiago. Godoy, Mirta Hayde. Llamas González, Melany Fiorella. Mariano Álvarez, Priscila Julieta. Monteffusco, Carola. Oñate Farotti, Luca Benjamín. Ruano, Sabrina Ayelén. Rust, Ignacio José. Sayago, Florencia Zoe. Sosa, Erika Lorena. Tallano, Agustina Gabriela. Udovich, Candela Nicole. Walter, Lourdes Belén.

Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas

Almada, Matías Agustín. Bacega, Lautaro. Cisnero, Raúl Eduardo. Desch, Martín Alberto. Huenuqueo, Matías Sebastián. Jiménez, Mateo. Linares, Jonathan Alberto. Pereyra, Federico Eduardo. Rain, Matías Ezequiel. Riquelme, Facundo Nicolás. Rudel, Mauro Ezequiel. Sensini, Micaela. Stasiuk, Matías Ezequiel.

Tecnicatura Superior en Automatización y Control

Cejas, Leandro Agustín. Concetti, Santiago. García Rossi, Juan Segundo. Ullua, Cristian Alejandro. Villa, Marco Antonio.

Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental y Salud

Castiñeira, Francisco. Fernández, Julián Matías. Jiménez, Joaquín. Mauna, Natacha Anahí. Mollecker, Rubén Ernesto. Zelaschi, Lautaro.