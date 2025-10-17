Bahía Blanca | Sabado, 18 de octubre

Básquetbol.

Mirá el triple de Lucas Faggiano en la victoria de Boca y la noche de Jano Martínez en Junín

El xeneize le ganó como local a La Unión, en suplementario, por 80 a 77 (70-70). Y Ferro mantuvo el invicto en la Liga Nacional.

Lucas festeja y Guillermo Narvarte (DT visitante) se resigna. Foto: LN.

Un triple de Lucas Faggiano a falta de tres segundos, le permitió a Boca empatar el partido en 70 y forzar el suplementario ante La Unión de Formosa, al que terminó superando, por 80 a 77.

El bahiense fue otra vez la figura del xeneize, sumando 16 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias, más allá de ese tiro decisivo.

En tanto, Francisco Cáffaro resultó el goleador con 22 puntos y 10 rebotes.

En la visita, Alexis Elsener metió 17 puntos.

La rompió Jano

En el otro encuentro de la jornada, Ferro (el único invicto con cinco triunfos) venció a Argentino, en Junín, por 97 a 80, con una gran noche de Jano Martínez.

El base bahiense sumó 22 puntos, con 6-12 en triples, 2-3 en dobles, más 3 asistencias y 2 recuperos, en 30m56.

 

