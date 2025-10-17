Altense se metió entre los ocho y será rival de Comercial en el play in de Segunda

El festejo del plantel en la cancha de Pellegrini.

Altense logró dar vuelta un trámite adverso y superó a Pellegrini, como visitante, por 69 a 65, en el partido postergado (sólo se habían jugado 8 segundos y se suspendió por humedad), con el cual se completó la novena fecha del segundo tramo del torneo de ascenso César "Tito" Loustau.

De esta manera, el verde igualó la línea de Comercial y serán rivales en el play in entre 7º y 8º, restando saber quién oficiará de local.

A igualdad de resultados, el portuario tiene la ventaja.

El local, con alta efectividad de triples y sabiendo disimular muy bien su corto plantel (solo ocho jugadores), empezó 18-6 arriba y llegó a sacar 16 de luz, teniendo como principales exponentes a Juan Ignacio Castro (autor de 24 puntos, con 4 de 8 en triples) y Gastón Chávez (21 unidades, con 3-8 en triples y 10 rebotes).

La visita, en tanto, tuvo como figura a Daniel Agalupe, quien metió 24 puntos (2-4 en triples, 7-10 en dobles y 4-7 en libres).

En tanto, Mateo Ortega hizo un gran trabajo: 18 puntos (7-11 en dobles y 4-5 en libres), 6 asistencias y 4 recobres. Mientras que Ezequiel Pordomingo aportó 10 rebotes y 9 puntos, además de un triple clave.

Restando 19 segundos y con el marcador igualado, repuso Altense y Agalupe recibió falta con 4s09/10 por delante, anotó el doble y el libre posterior.

Sacó Pellegrini y Gastón Chávez piso la línea lateral cuando subía la bola, recuperando Altense y cerrando el juego desde la línea.

La síntesis:

Pellegrini (65): J.I. Castro (24), J. Pérez (6), J.M. Coronel (4), G. Chávez (21), F. Grégori (2), fi; L. Álvarez (6), A. Álvarez (1) y S. Frayssinet (1). DT: Máximo De la Cuadra.

Altense (69): M. Ortega (18), J.M. Bicondoa (7), B. Baier (2), B. D'Amico (1), N. Zanabria, fi; D. Agalupe (24), L. Jaimes (7), M. Simoncini, E. Pordomingo (9) y Nahuel Altamirano (1). DT: Nicolás Altamirano.

Cuartos: Pellegrini, 26-12; 41-27 y 50-46.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Mariano Enrique y Joaquín Irrazábal.

Cancha: Daniel Rubio (Pellegrini).

La última

El próximo martes se cerrará la fase regular, con Barrio Hospital-Argentino, El Nacional-Independiente, Sportivo-Comercial, Ateneo-Altense, Velocidad-Bahía Basket, Los Andes-Espora, Barracas-Pellegrini y Whitense-La Falda.

Posiciones

Po. Equipo Puntos (Arrastre)

1º) Barrio Hospital, 40,5 puntos (14,5)

2º) El Nacional, 39 (14)

3º) Argentino, 38 (12)

4º) Independiente, 38 (13)

5º) Sportivo, 37,5 (13,5)

6º) Ateneo, 36 (13)

7º) Comercial, 33,5 (12,5)

8º) Altense, 33,5 (10,5)

9º) Velocidad, 32 (11)

10º) Bahía Basket, 32 (10)

11º) Espora, 30 (11)

12º) La Falda, 27 (10)

13º) Pellegrini, 26,5 (9,5)

14º) Los Andes, 25 (8)

15º) Whitense, 25 (9)

16º) Barracas, 22,5 (8,5)