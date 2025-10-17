Las bahienses Delfina Álves da Florencia e Isabella Roldán jugarán el Sudamericano U17
Fueron confirmadas entre las 12. El torneo comenzará el lunes en Asunción.
Las bahienses Delfina Álves da Florencia e Isabella Roldán formarán parte del plantel argentino que jugará el Sudamericano femenino U17 en Asunción, Paraguay.
El cuerpo técnico, encabezado por Paula Budini, definió hoy las 12 jugadoras, después de diferentes períodos de entrenamiento.
El torneo se desde el lunes próximo hasta el domingo 26 del corriente, en el estadio Arena UENO COP de Asunción y entregará tres cupos a la AmeriCup U18 de 2026.
Argentina compartirá el Grupo A junto a Ecuador, Brasil, Bolivia y Uruguay.
Por su parte, el Grupo B estará conformado por Venezuela, Chile, Colombia y el seleccionado local.
El sistema de competencia establece que los dos mejores equipos de cada zona avanzarán a las semifinales, mientras que los terceros y cuartos jugarán por los puestos del 5° al 8°.
En tanto, el equipo que finalice último en el Grupo A quedará automáticamente eliminado y se ubicará en la novena posición del certamen. Los tres mejores equipos participarán de la AmeriCup U18 del próximo año.
El plantel
Sofía González | 2008 | Náutico Sportivo Avellaneda
Santina Cherot | 2009 | Regatas de Uruguay
Sofía Lombardero | 2008 | Vélez Sarsfield
Sofía Novoa | 2008 | Obras Basket
Florencia Losada | 2010 | Tomás de Rocamora
Pilar Pajello | 2008 | Náutico Sportivo Avellaneda
Matilda Campo | 2008 | Vélez Sarsfield
Francisco Canello | 2009 | Libertad de Sunchales
Renata Scordo | 2008 | Lanús
Delfina Álves da Florencia | 2008 | 9 de Julio
Isabella Roldán | 2009 | 9 de Julio
Catalina Creolani | 2008 | Náutico Sportivo Avellaneda