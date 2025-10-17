Las bahienses Delfina Álves da Florencia e Isabella Roldán jugarán el Sudamericano U17

Las bahienses Delfina Álves da Florencia e Isabella Roldán formarán parte del plantel argentino que jugará el Sudamericano femenino U17 en Asunción, Paraguay.

El cuerpo técnico, encabezado por Paula Budini, definió hoy las 12 jugadoras, después de diferentes períodos de entrenamiento.

El torneo se desde el lunes próximo hasta el domingo 26 del corriente, en el estadio Arena UENO COP de Asunción y entregará tres cupos a la AmeriCup U18 de 2026.



Argentina compartirá el Grupo A junto a Ecuador, Brasil, Bolivia y Uruguay.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por su parte, el Grupo B estará conformado por Venezuela, Chile, Colombia y el seleccionado local.



El sistema de competencia establece que los dos mejores equipos de cada zona avanzarán a las semifinales, mientras que los terceros y cuartos jugarán por los puestos del 5° al 8°.

En tanto, el equipo que finalice último en el Grupo A quedará automáticamente eliminado y se ubicará en la novena posición del certamen. Los tres mejores equipos participarán de la AmeriCup U18 del próximo año.

El plantel

Sofía González | 2008 | Náutico Sportivo Avellaneda

Santina Cherot | 2009 | Regatas de Uruguay

Sofía Lombardero | 2008 | Vélez Sarsfield

Sofía Novoa | 2008 | Obras Basket

Florencia Losada | 2010 | Tomás de Rocamora

Pilar Pajello | 2008 | Náutico Sportivo Avellaneda

Matilda Campo | 2008 | Vélez Sarsfield

Francisco Canello | 2009 | Libertad de Sunchales

Renata Scordo | 2008 | Lanús

Delfina Álves da Florencia | 2008 | 9 de Julio

Isabella Roldán | 2009 | 9 de Julio

Catalina Creolani | 2008 | Náutico Sportivo Avellaneda