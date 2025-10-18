Definen obras hidráulicas vitales para Villarino

El distrito de Villarino avanzó en una serie de obras hidráulicas clave para las distintas poblaciones del municipio, entre la confirmación de la realización de algunas de ellas y el avance en los procesos licitatorios para su concreción.

Según se indicó desde la comuna, estos proyectos incluyen la realización de tareas para mejorar el suministro de agua potable en determinadas localidades y, además, mejorar la infraestructura cloacal en otras.

En este marco, se confirmó que en la cabecera, Médanos, antes del mes de diciembre se llevará a cabo la conexión a la red de dos nuevos pozos de agua ubicados en el establecimiento La Mascota, lo que permitirá inyectar otros 20 metros cúbicos de líquido adicionales al sistema de distribución domiciliaria.

Por su parte, en la localidad de Pedro Luro, la prestataria ABSA avanza con la licitación para el recambio de colectores cloacales. El proyecto, se explicó, comprende el reemplazo de tramos que actualmente se encuentran deteriorados y que generan obstrucciones periódicas, para lo cual se requieren intervenciones permanentes con equipos desobstructores.

En este marco, la inversión a llevar a cabo supera los 448 millones de pesos más IVA. La adjudicación de la obra se realizará a través de una licitación privada, y los sobres se abrirán el próximo jueves 23 de octubre.

De acuerdo a los pliegos, los trabajos a desarrollar contemplan el recambio de cañerías de 160 y 300 milímetros en distintos tramos en varios puntos de la población, como las calles 26, 28, 30, 32, 34 y 36. Tanto el financiamiento como la ejecución de la obra correrán por parte de Aguas Bonaerenses SA.

En tanto, en Mayor Buratovich también está prevista la realización de un proyecto de cloacas.

En este marco fue presentado una iniciativa destinada al barrio La Placa, que daría comienzo durante 2026 y que se ejecutaría en dos etapas, con una inversión estimada de 800 millones de pesos. Asimismo, desde la comuna villarinense, con recursos propios, adjudicó recientemente la puesta en funcionamiento del Pozo 6, que beneficiará a la Escuela Técnica y a viviendas aledañas en esta localidad.

Por su parte, en la población de Hilario Ascasubi se está avanzando en la concreción de un proyecto cloacal, considerado “estratégico” desde la comuna, que brindaría el servicio a la Escuela Secundaria Nº 8, cuyo nuevo edificio estaría terminado a fin de este año, y también al barrio Perman.

Asimismo, en la localidad de Algarrobo se está trabajando en el proyecto de extensión del acueducto Sauce Chico–Médanos, en su segunda etapa, que permitirá mejorar el abastecimiento de agua en la localidad.

Todos estos proyectos fueron confirmados por el jefe comunal Carlos Bevilacqua, luego de un encuentro mantenido días atrás con el presidente ejecutivo de ABSA, Hugo Obed.

“Nuestro objetivo es que cada inversión que realizamos en Villarino tenga impacto directo en los vecinos. A través de estas estas gestiones, buscamos mejorar la calidad de vida en cada localidad”, afirmó el intendente.