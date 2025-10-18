Se larga hoy una nueva edición de la Exposición Rural de Coronel Pringles

Con la elección de los grandes campeones y su posterior venta, junto con la participación de un centenar de stands, se llevará adelante este fin de semana una nueva Exposición Rural de Coronel Pringles.

Esta será la edición número 79. A la tradicional muestra de maquinarias se le suman stands comerciales, feriantes, emprendedores, juegos para niños y espectáculos musicales. En este marco, el cierre estará a cargo de Fabio González.

Además, este sábado y domingo se realizará la tradicional jura de bovinos y ovinos, mientras que el lunes se desarrollará la venta de reproductores.

Asimismo, durante la inauguración oficial de mañana la tribuna del campo nuevamente se expresará y dará su visión de la situación productiva nacional, en un marco positivo desde lo productivo aunque un tanto agitado todavía luego de la quita temporal de retenciones a la exportación y el constante reclamo para su eliminación definitiva.

La entrada general tendrá un valor de 5.000 pesos, y será válida para ingresar a la muestra tanto el sábado como el domingo.

El programa de la muestra, que se llevará a cabo en el predio de la Sociedad Rural de Coronel Pringles, es el siguiente:

Hoy, de 8 a 12, será el ingreso de reproductores de distintas razas ovinas y bovinas. A las 9 se realizará la apertura de la muestra comercial e industrial, mientras que a las 15 será la jura de clasificación de ovinos.

Posteriormente, a las 17 comenzarán los espectáculos en el escenario central, con la participación de La Vino Tinto, la escuela de malambo Gaucho Argentino, y el cierre correrá por parte de Adriana Mori, con su tributo a Karina, La Princesita.

Por su parte, este domingo 19 las actividades comenzarán a las 8, con la apertura de instalaciones de la Sociedad Rural y, una hora más tarde, se desarrollará la jura de bovinos.

Luego, sobre las 15, dará comienzo el acto inaugural, con la bendición de la muestra, el Himno Nacional interpretado por Leandro Casey, una suelta de palomas y el desfile de grandes campeones con agrupaciones locales. También será el momento de la tribuna del campo, con los discursos por parte de la dirigencia local.

Posteriormente, sobre las 17 iniciarán los espectáculos musicales, que contarán con la presentación de Ritmos Pringles, Country Roads, La Entramada y, para finalizar, la actuación de Fabio González.

Por último, el lunes 20 de octubre, a partir de las 12.30 será el almuerzo oficial, mientras que a partir de las 14 se realizará la venta de reproductores ovinos y bovinos de la muestra, que estará a cargo de la firma martillera Ganadera Salliqueló. (Agencia Coronel Pringles)