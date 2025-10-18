Fórmula 1: Franco Colapinto fue 14º en una accidentada sprint, que quedó para Max Verstappen

Franco Colapinto subió posiciones tras los incidentes que dejaron fuera de pista a 5 pilotos y a otro penalizado. Foto: Alpine.

Max Verstappen se adjudicó este sábado la carrera sprint de la Fórmula 1, una prueba preliminar a 19 vueltas que otorga puntos para el campeonato y que, en este caso, formó parte del Gran Premio de Estados Unidos.

La carrera principal se disputará este domingo en el Circuito de las Américas, en la ciudad estadounidense de Austin, a las 16 (hora de nuestro país).

El hecho de una accidentada sprint que dejó fuera de carrera en diferentes momentos a cinco pilotos, le permitió a Franco Colapinto terminar en el puesto 14º, logrando subir inclusive uno más a último momento por una penalización a Oliver Bearman (Haas), por una penalización de 10 segundos que lo bajó al último lugar (15º).

La carrera tuvo que relanzarse debido a un incidente que involucró principalmente a los McLaren, al tomar la primera curva.

A raíz de una maniobra de Oscar Piastri en el primer "codo", terminó tocando de atrás a su compañero debido también a un roce con el Aston Martin de Fernando Alonso. Luego, el Kick Sauber se encontró con coches cruzados y Nico Hulkenberg poco pudo hacer para evitar el impacto, perdiendo su alerón delantero.

En consecuencia, quedaron eliminados de la carrera al tomar la primera curva Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren) y Fernando Alonso. Todos los demás pilotos que sufrieron algún percance, más que nada por restos en pista, pudieron volver a iniciar la sprint.

Este fue el momento de los incidentes, que forzaron la bandera amarilla para recoger numerosos restos de la pista antes de volver a largar:

Por su parte Franco Colapinto (Alpine) mantuvo la conducción y logró sortear este importante episodio. El bonaerense había largado 17º.

Posteriormente, en la vuelta 16, quedaron eliminados Esteban Ocón (Haas) y Lance Stroll (Aston Martin), cuando el primero ingresaba a la primera curva y el estadounidense "metió" la trompa de su auto en la cuerda interna. Así fue la acción:

Estos incidentes le permitieron a Colapinto subir posiciones 15, aunque a pesar de este ascenso el bonaerense se mantuvo en el último lugar. Su Alpine fue tocado en la parte trasera por Isaack Hadjar.

Luego de esta carrera sprint se llevará a cabo esta tarde la qually a las 18.

El GP de Estados Uniodos se disputará este domingo en el Circuito de las Américas, en la ciudad de Austin. La largada será a las 16.