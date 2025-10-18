Detuvieron a dos condenados que no cumplieron con tareas comunitarias

Dos sujetos fueron detenidos por orden de la justicia luego de que no cumplieran con las tares comunitarias que les impusieron cuando fueron condenados por distintos delitos, informaron fuentes oficiales.

Los procedimientos fueron llevados adelante por efectivos de la DDI bahiense y por disposición del Juzgado de Ejecución Penal N° 1.

Uno de los arrestos se produjo en Blandengues al 2.000, donde los uniformados montaron una vigilancia encubierta y lograron arrestar a Héctor Millán (38).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los voceros señalaron que en los últimos meses fue sentenciado por atentado a la autoridad agravado y lesiones agravadas, en el marco de un hecho ocurrido el pasado 24 de mayo.

En tanto, en la zona de Chaco y Francia, detuvieron a Brandon Agustín Ruiz Moreno (23), quien no habría cumplido las tareas comunitarias impuestas al ser condenado por un hurto agravado sucedido el 9 de julio de 2023, en un local de Brickman al 1.600.