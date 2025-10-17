Un club argentino reclama un importante monto del traspaso de una de las figuras del Mundial Sub 20

Vélez Sarsfield le reclama al Botafogo de Brasil un monto cercano a los 3 millones de dólares correspondientes a dos cuotas de la transferencia del mediocampista Álvaro Montoro, figura de la Selección argentina finalista del Mundial Sub 20 de Chile.

Sin lugar a duda, Montoro es una de las figuras destacadas del equipo de Diego Placente que este domingo disputará la final de la Copa del Mundo de la categoría ante su par de Marruecos en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile.

A pesar de su fractura en el hombro en octavos de final ante Nigeria que lo dejó fuera del Mundial, el ex mediocampista de Vélez resaltó con su gran nivel en cuatro partidos disputados y fue un baluarte importante para la Selección argentina.

Finalizada la Copa del Mundo, Montoro volverá al Botafogo de Brasil, club que adquirió su ficha por 9 millones de dólares en junio y que, según reclamó Vélez, le debe al equipo del barrio porteño de Villa Luro una cifra cercana a los 3 millones de dólares correspondientes a dos de las tres cuotas del plan de pagos del pase.

La primera cuota debia abonarse en agosto pero esto nunca pasó mientras que la segunda vence en diciembre pero desde la dirigencia del ´Fortín´ consideran que es poco probable que esto suceda y analiza los pasos a seguir para exigir el cumplimiento del contrato.

Si no hay avances en los próximos días, no descartan recurrir a instancias legales ante los organismos internacionales que regulan las transferencias entre clubes.