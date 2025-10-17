Franco Colapinto en vivo: horario y cómo ver las prácticas del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Estados Unidos.

La decimonovena fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el Circuito de las Américas.

La expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería. Venía de su mejor carrera en Países Bajos, pero en Italia, Azerbaiyán y Singapur, otra vez estuvo entre los últimos lugares.

En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.

El GP de Estados Unidos inicia este viernes 14.30 (hora de nuestro país).

Hoy

FP1: 14.30

Sprint Qualy: 18.30

Mañana

Sprint: 14.

Clasificación: 18.

Domingo

Carrera: 16.

Dónde ver en vivo el GP de EE.UU.

El Gran Premio de Estados Unidos se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+.

Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles. (NA).