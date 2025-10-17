Inesperado giro histórico: Ángel Labruna sería el máximo goleador en Argentina y no Arsenio Erico

La eterna disputa sobre quién ostenta el récord de máximo goleador en la historia de la Liga argentina parece haber llegado a su fin. Según un estudio recientemente difundido por el Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol (CIHF), Ángel Labruna supera por dos goles a Arsenio Erico, histórico delantero de Independiente, quedándose con el título del máximo anotador en torneos locales.

Según el exhaustivo estudio, el ídolo riverplatense acumuló 295 goles, frente a los 293 del artillero del Rojo. El análisis del CIHF se basó en la revisión exhaustiva de registros históricos, incluyendo partidos que habían sido omitidos o mal contabilizados en obras previas, como “La historia del profesionalismo” de Pablo Ramírez.

En dicha publicación, algunos encuentros considerados irrelevantes, como los torneos Reclasificatorios y Promocionales, no habían sido tomados en cuenta. Esto había provocado que los totales de ambos jugadores quedaran desfasados: originalmente, Erico registraba 293 goles y Labruna 290.

Una revisión detallada identificó que Labruna había convertido dos tantos en los desempates de 1949 frente a Platense, que no se habían contabilizado anteriormente. Posteriormente, se corrigió un error de autoría que atribuía un gol de Labruna al Charro Moreno, ajustando así el empate técnico en 293 goles para cada uno.

Para definir el resultado final, el CIHF conformó seis dossiers con recortes de medios gráficos de la época, y mediante votación interna de sus asociados, concluyeron que Labruna debía sumar dos goles más, cerrando el registro en 295.

Carlos Yametti, presidente del CIHF, destacó que el objetivo del estudio fue “aproximarnos a la verdad histórica” y no solo a la estadística convencional. La investigación permitió establecer con mayor certeza la autoría de cada gol y esclarecer errores que permanecían durante décadas.

A pesar de esta redefinición estadística, el CIHF subraya que la percepción popular sobre la grandeza de ambos futbolistas no cambiará: “Un gol más, un gol menos, no apagará el sentimiento de los hinchas hacia figuras que siguen siendo idolatradas generación tras generación”.

Labruna y Erico continúan siendo símbolos inalterables del fútbol argentino, y este nuevo registro solo refuerza la magnitud de sus logros.

Con esta corrección histórica, Ángel Labruna se consolida como el máximo artillero de la Liga argentina, sumando un capítulo más a su leyenda y dejando un registro definitivo que hasta ahora había sido objeto de interminables debates entre los aficionados y estudiosos del deporte.