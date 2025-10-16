La Sinfónica se presenta con obras de Wagner, Sibelius y Brahms

La Orquesta Sinfónica Provincial interpretará un concierto sinfónico con un repertorio caracterizado por su profundidad y fuerza musical. Será mañana, viernes 17 de octubre a las 20:00 en el Gran Plaza Teatro.

Esta actividad forma parte de la agenda del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Bajo la dirección del maestro titular Luis Belforte, se interpretará la “Obertura Tannhäuser” de Richard Wagner, “Finlandia”, Op. 26 de Jean Sibelius y la Sinfonía Nº 2 en Re mayor, Op. 73 de Johannes Brahms.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Las entradas podrán adquirirse en boletería de lunes a sábado de 17:00 a 20:00. Descuentos para jubilados y estudiantes, únicamente por boletería.

Un programa de belleza musical La “Obertura Tannhäuser” de Wagner combina dramatismo y lirismo. Esta introducción refleja la lucha entre lo espiritual y lo terrenal, eje central del argumento de la obra. “Finlandia” de Sibelius es una obra emblemática que transmite el espíritu de lucha y esperanza del pueblo finlandés. Su intensidad sonora logra una experiencia totalmente conmovedora. La Sinfonía Nº 2 de Brahms se caracteriza por la serenidad y luminosidad musical, con melodías sensiblemente expresivas. Es una obra que emociona por su equilibrio y belleza.