Menjunje se despide de los escenarios con una fiesta en la Biblioteca Rivadavia

Después de 13 años compartiendo su música, el grupo Menjunje ofrecerá su último concierto este domingo, en una noche que promete ser una verdadera celebración.

El show se realizará desde las 21 en el Auditorio Luis Caronti de la Biblioteca Rivadavia y estará pensado para toda la familia.

La banda, integrada por Claudia Acosta (voz), Irene Pazzi y Santiago García (guitarras), Jorge Neuman (teclados), Marcelo Andreocci (bajo), Jorge Guillomia (batería) y Claudio Chaves (percusión, guitarra y coros), se despide luego de más de una década de presentaciones en escenarios locales y regionales.

Las entradas generales tienen un valor de $12.000, con descuentos del 25 % para estudiantes, jubilados y afiliados a UMSUR. Pueden adquirirse en la boletería de la Biblioteca (avenida Colón 31), de lunes a viernes de 10 a 17, sábados de 9 a 12, y también una hora antes del espectáculo.

"Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos ahí para hacer de esta despedida una gran noche", expresaron los integrantes de Menjunje.