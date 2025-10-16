Una esperada obra de arte alemana, en el ciclo de Los Amantes del Cine

Este fin de semana el Círculo De Amantes del Cine estrenará uno de los films más esperado del año y en simultáneo con Europa, se trata de "Miroirs Nº 3", del prestigioso Director alemán Christian Petzold.

Petzold (1960), estudió Alemán y Teatro en Freie Universität Berlin y luego ingresó Academia Alemana de Cine y Televisión de Berlín. Se inició con producciones para la televisión. Dueño de unos temas y unas formas intimistas y estéticas absolutamente cautivantes que lo convierten es un gran Autor, es destacado como el más grande de los directores de la Escuela de Berlín.

En su obra se destaca su trilogía inicial sobre los fantasmas con "Die innere Sicherheit" (2000), "Gespenster" (2005) y "Yella" (2007). Luego nos ofreció una trilogía sobre el amor con "Barbara" (2012), "Phoenix" (2014) y "En tránsito" (2018). "Miroirs Nº 3" es la tercera de la trilogía acerca de los elementos, iniciada con "Undine" (2020) y "Cielo rojo" (2023) ya proyectadas por los Amantes Del Cine.

"Campo y contracampo. Pero, sobretodo, la imagen, la palabra, la poesía y la necesidad de contar, entrecruzados indisolublemente como en todos los film de Petzold que aquí parece recordarnos una vez más como por su naturaleza la imagen cinematográfica no pueda evitar el riesgo de ser poética" (Alessandro Uccelli en www.cineforum.it)En su argumento, una joven estudiante de música sufre un accidente automovilístico en el que muere su novio. Milagrosamente sale ilesa del accidente y es acogida por una extraña familia. Tras pasar un tiempo con ellos, encuentra consuelo y apoyo para volver a encarrilar su vida. Pero se percata de que algo no funciona en esa familia, y entonces empieza a preguntarse quiénes son realmente y qué oscuros secretos esconden.

-Nominada al Premio De La Audiencia en el Festival de Cannes 2025.-Nominada a Mejor Film en el Festival de Sydney 2025.-Nominada a Mejor Film en el Festival de Valladolid 2025.Se recuerda que por tratarse de un pase de cine de autor,. Se trata de una condición establecida por el propio Círculo De Amantes Del Cine."Miroirs Nº 3", de Christian Petzold, será estrenado este viernes 17 y domingo 19 de octubre, en el Cine Visual, a las 19:30.