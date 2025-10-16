Buenas noticias para Los Pumas: la competencia que tendrán en los próximos 5 años

Ricardo Sbrana [email protected] Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Sanzaar, el organismo que organiza la competencia profesional y de selecciones de rugby del Hemisferio Sur, realizó este jueves una serie de anuncios concretos y alentadores de cara a los próximos 5 años para los participantes, entre ellos Los Pumas.

El calendario es un reflejo de las cambiantes necesidades de las uniones miembro, Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, así como también de los medios periodísticos y del propio público.

El Rugby Championship, el torneo más importante del hemisferio sur, se jugará en 2027, 2028 y 2029. Cabe destacar que, por primera vez, se disputará un Rugby Championship completo en un año de Mundial de rugby (Australia 2027).

Una nueva incorporación al calendario de estos países incluye varias giras internacionales de varias semanas que se jugarán entre agosto y septiembre en años sin Rugby Championship (2026 y 2030).

El calendario también incluye el Campeonato de Naciones propuesto para 2026, 2028 y 2030. El concepto verá a las 12 naciones de rugby más grandes del mundo, repletas de los mejores jugadores, enfrentarse en dos rondas de partidos en julio y noviembre cada dos años para decidir la nación dominante y el equilibrio de poder entre los hemisferios del rugby global.

A la acción internacional de rugby de clase mundial en el hemisferio sur durante este ciclo quinquenal se sumarán la Copa Mundial de Rugby Masculina de 2027 y la Copa Mundial de Rugby Femenina de 2029 en Australia, y la gira de los British & Irish Lions a Nueva Zelanda en 2029.

"Partidos electrizantes"

"Este nuevo calendario para el rugby del hemisferio sur se centra en llevar a los simpatizantes el más alto nivel de rugby y acción de clase mundial. De hecho, tras escuchar las expectativas de los simpatizantes, las emisoras y nuestros grupos de interés, hemos trabajado con las uniones para crear un calendario audaz y dinámico diseñado para ofrecer momentos inolvidables cada año", afirmó Brendan Morris, director ejecutivo de Sanzaar.

"Ya sea que estén animando en el estadio o viéndolos desde casa, prepárense para una era de partidos electrizantes, rivalidades feroces y experiencias de rugby de clase mundial que pondrán a nuestros apasionados seguidores en el centro de atención. Es un nuevo amanecer para el rugby del hemisferio sur, y estamos deseando que nuestros aficionados formen parte de este emocionante viaje", agregó.

Calendarios

Los detalles finos de cada competencia, por ejemplo sus respectivos calendarios, se irán conociendo en próximas semanas.