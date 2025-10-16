Repudio: un estudiante se disfrazó de “mujer violada” en su viaje de egresados y generó indignación

Un estudiante que participaba de su viaje de egresados en Bariloche fue duramente cuestionado luego de asistir a una fiesta de disfraces caracterizado como una “mujer violada”, un hecho que generó el repudio de autoridades locales, organizaciones feministas y la comunidad en general.

El joven llegó al evento con una peluca, marcas simuladas de golpes en el rostro y una remera blanca manchada con pintura roja, imitando sangre. Las imágenes circularon rápidamente por redes sociales y despertaron un fuerte rechazo social.

Esto ocurrió en un reconocido boliche de la ciudad, donde otros jóvenes registraron el disfraz y lo compartieron en redes. En cuestión de horas, distintos docentes y usuarios expresaron su repudio, señalando la gravedad de banalizar la violencia de género.

“Lo que para algunos puede parecer una broma o un disfraz, para miles de mujeres es una experiencia traumática y cotidiana. No se trata de humor, se trata de empatía y responsabilidad”, señalaron desde la Red de Mujeres de Río Negro en un comunicado.

Desde el Municipio y la Secretaría de Género local también se pronunciaron sobre el hecho, recordando que la violencia contra las mujeres “no puede ser motivo de parodia ni entretenimiento”. Además, se informó que la empresa de viajes y el boliche fueron contactados para que revisen sus protocolos de actuación frente a situaciones de este tipo.

“Estos gestos nos recuerdan que aún hay mucho por hacer para erradicar los estereotipos y la naturalización de la violencia”, expresó una docente de la zona.