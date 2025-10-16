Cuánto le cobra Nación al Municipio por el alquiler de dos puentes sobre el Canal Maldonado

La Municipalidad de Bahía Blanca le paga al Ejército Argentino la suma de 43 millones de pesos por el alquiler de dos puentes Bailey que permiten la circulación de vehículos sobre el Canal Maldonado a la altura de las calles Malvinas y Santa Cruz.

La inundación trágica del 7 de marzo destrozó el Canal y la mayoría de sus puentes, que conectan los sectores sur y norte de la ciudad. Estos Bailey son una solución provisoria hasta que se puedan reconstruir los pasos con hormigón.

De acuerdo con los decretos municipales 2188 y 2189 de este año, firmados en septiembre, cada puente cuesta 17.670.949,44 pesos por 3 meses, con la posibilidad de renovar el convenio una vez vencido ese plazo. Asimismo se suma un seguro de 8.417.134,18 pesos, en favor de Provincia Seguros SA.

Si bien los decretos están fechados el 19 de septiembre, aclaran que su vigencia es retroactiva al 10 y 14 de junio, respectivamente.

Cada decreto explica en sus considerandos que el convenio "tiene por objeto la prestación por parte del Ejercito Argentino al Municipio de un puente Compac Bailey doble-simple, con rampas de longitud 36,5 cms perteneciente a la Compañía de Ingenieros Mecanizada 10".

Agrega que se busca "posibilitar el tránsito vehicular autorizado en ese lugar (con exclusión y prohibición de transeúntes), para uso exclusivo de vehículos livianos de menor porte, tales como automóviles, camionetas y motocicletas, con un límite de velocidad máximo de diez (10) km/h; con la exclusión y prohibición de vehículos pesados (camiones, equipos viales, etcétera, con un peso superior a 3.500 kg)".

El acuerdo establece que el Ejército pondrá a disposición de la Municipalidad "los recursos humanos y/o materiales, los cuales se emplearán desde el despliegue de su lugar de origen, hasta su emplazamiento y posterior repliegue del mismo".

A principios de septiembre la comuna, con fondos provinciales, comenzó la reconstrucción del puente sobre el Canal ubicado en calle Pampa Central. El proyecto completo de reconstrucción de todo el Maldonado y sus obras anexas está previsto que comience a principios del año próximo y concluya a finales de 2028, en caso de cumplirse los tiempos previstos para la obra diseñada por la Provincia de Buenos Aires, responsable de la administración de los recursos hídricos.