Un fuerte temporal causó destrozos en Huanguelén, Guaminí y General La Madrid

Un fuerte temporal azotó durante la tarde del miércoles a las localidades bonaerenses de Huanguelén, Guaminí y General La Madrid, provocando importantes daños materiales, caída de árboles, cortes en el suministro eléctrico y generando preocupación entre los vecinos.

En Huanguelén, la tormenta estuvo acompañada por una abundante caída de granizo que sorprendió a la población y dejó calles, techos y campos cubiertos por piedras de gran tamaño. La intensidad del granizo ocasionó roturas en vehículos, viviendas y estructuras rurales, al tiempo que generó interrupciones en el servicio eléctrico. Parte del pueblo quedó sin luz durante varias horas, mientras cuadrillas de la cooperativa eléctrica local y personal municipal trabajaban contrarreloj para restablecer el suministro.

En Guaminí, el temporal se manifestó principalmente a través de violentas ráfagas de viento, que provocaron la caída de árboles, la voladura de techos, carteles publicitarios y daños en estructuras del ámbito rural, como silos. La magnitud del evento obligó a activar el protocolo de emergencias, con la intervención de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y equipos municipales. A pesar de los destrozos, no se reportaron personas heridas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En General La Madrid, también se registraron vientos intensos y granizo, que provocaron daños en viviendas, caída de árboles y cortes eléctricos. De acuerdo con los reportes locales, hubo anegamientos temporales y voladuras de techos, mientras personal municipal, Bomberos y operarios de la cooperativa trabajaban en distintos puntos de la ciudad para asistir a los damnificados y despejar las calles. Vecinos compartieron imágenes que muestran la magnitud del granizo y los destrozos provocados por el viento.

Las autoridades locales comenzaron con tareas de relevamiento de daños y asistencia a vecinos afectados. Equipos de limpieza trabajan desde las primeras horas para despejar calles obstruidas y restablecer condiciones de seguridad.

En el sector agropecuario, la tormenta generó especial preocupación entre los productores, quienes deberán evaluar el impacto del granizo y los vientos sobre los cultivos y las instalaciones, en un contexto climático ya complicado por la inestabilidad de las últimas semanas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había anticipado condiciones de inestabilidad para la jornada, aunque la intensidad del fenómeno superó las previsiones. Ante posibles nuevas contingencias, se recomienda a la población mantenerse informada por canales oficiales y evitar circular por zonas afectadas por árboles o cables caídos, mientras continúan los trabajos de reparación y asistencia en las distintas localidades. (Ecos de la ciudad y Lanoticia1)