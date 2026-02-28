Pigüé: un hombre le pateó la cabeza a un adolescente en plena calle y escapó

Un violento episodio ocurrido durante durante la madrugada de este sábado conmocionó a la ciudad de Pigüé, al suroeste de la provincia de Buenos Aires, ya que un adolescente de 17 años se encuentra internado luego de haber sido brutalmente golpeado en la vía pública.

El hecho ocurrió este sábado, cuando un hombre identificado como Matteo Martinoya, de aproximadamente 35 años, descendió de una camioneta blanca y atacó al novio de su ex pareja, ambos de 17 años, quienes caminaban por la calle, según supo la agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo a los testimonios, Martinoya interceptó a la pareja y comenzó a golpear al joven, identificado como Darío Carrizo, quien cayó al piso y recibió una patada en la cabeza, quedando inconsciente. Tras la agresión, el atacante escapó en su vehículo.

El joven herido fue trasladado de urgencia y permanece internado en estado delicado. Fuentes consultadas indicaron que, por la gravedad de las lesiones, el caso podría encuadrarse bajo la figura de homicidio en grado de tentativa.

Vecinos señalaron que el acusado ya tenía antecedentes de violencia, y aseguran que en otra ocasión habría apuñalado a una persona en la zona de la Laguna de las Encadenadas. (N/A)