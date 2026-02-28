Franco Gentili: "Monte se ha convertido en un destino de turismo nacional"

En este episodio de Bronceado por LU2, Mary García y Mariano Muñoz estuvieron con Franco Gentili, secretario de turismo de Monte Hermoso y analizaron la temporada alta en la ciudad balnearia.

"Dentro de los parámetros que venimos analizando, creemos que ha sido una buena temporada para Monte. Es cierto que el consumo quizás no haya sido lo de otros años, pero la ocupación fue buena y es una tranquilidad que la gente siga eligiendo veranear acá. Monte se está convirtiendo cada vez más en un destino nacional y ése es un punto a destacar", indicó Gentili.

A la hora de analizar de manera más minuciosa, lo ocurrido en el verano, se repite el patrón de estadías cortas y poco consumo: "Hoy las estadías en la ciudad estamos hablando de 3 a 5 días máximo, con muchos picos de ocupación los fines de semana, con una merma considerable en los días hábiles. Enero tuvo esa característica ocupacional, con un consumo reducido y Febrero nos entregó el mejor fin de semana de la temporada con los días de Carnaval", afirmó.

"El clima en Febrero nos ha ayudado, sobre todo los fines de semana que han sido muy buenos. Esto es clave, si nos ponemos a desgranar como ha estado el verano, hubo mejor clima en febrero. Esto ayudó a compensar ese diferencial existente siempre entre enero y febrero.

Tomando en cuenta los patrones de alojamiento, el sector hotelero ha sido el más golpeado: "El hecho de tener que salir obligatoriamente a comer afuera, es una variable que perjudicó ése tipo de alojamiento, en favor de las casas o departamentos, donde uno puede cocinarse y juntarse con otros para alivianar gastos. A esto, hay que sumarle que los gastos recreativos estuvieron más recortados", indicó el secretario.

Los datos que le llegan a la Secretaría de Turismo de Monte indican que el consumidor se ha vuelto más exigente a la hora de gastar en gastronomía: "Lo que nosotros recabamos es que el consumidor apuesta a gastar más, si la atención es buena y el plato abundante, hay un consumo quizás más pensado. El sector gastronómico creció mucho en la ciudad, sobre todo, con propuestas distintas y llevada a cabo por gente joven".

El programa municipal "La Playa Suena" fue uno de los atractivos turísticos de la temporada, trayendo bandas como La Mancha de Rolando, Luceros, Nonpalidece entre otros: "Hay que tener en cuenta que en el contexto económico negativo que estamos teniendo, el que haya espectáculos gratuitos de este nivel, suma mucho para atraer gente a la ciudad. La cultura estuvo muy presente con todas las actividades de la Casa de la Cultura, que brindó opciones sumamente interesantes". aclaró Gentili.

El teatro ha sido quizás la noticia sobresaliente para Monte Hermoso, ya que se colocó, en asistencia de público, solo por detrás de Mar del Plata en la costa bonaerense: "La verdad es que estamos sorprendidos, superamos a ciudades como Gesell, Necochea, Miramar, mucho más grandes y con más alternativas. Trabajamos con Nano Volpe y la productora Sur, para tratar de colocar a la ciudad en un lugar atractivo para el teatro y se ha logrado", afirmó.

Monte creció mucho en los últimos años y ha dejado de ser solo el balneario de Bahía Blanca, ahora compite cara a cara con los mejores destinos de la Provincia de Buenos Aires: "Nosotros queremos presentar una ciudad con buena hotelería, gastronomía y servicios adecuados para todo el mundo. En ese sentido, creo que podemos competir con quien sea, como atractivo turístico para el que desea veranear en el país", explicó Gentili.

La temporada alta se va cerrando en Monte, pero ya se está panificando para marzo y abril en este objetivo de volver a la ciudad un destino de todo el año: "En Marzo tenemos la edición 40 del triatlón y en Semana Santa, vamos a tener Monte Sabores, que es uno de los eventos más lindos que tiene el calendario, por la época, por lo que significa, su componente gastronómico y su componente regional, en una fecha que permite atraer público, ya que la gran mayoría tiene los días disponibles" . aseguró.

Por último, Gentili destacó el gran desafío de desestacionalizar el destino: "Es nuestra principal política turística hace varios años. Nuestra principal herramienta pasa por otorgar eventos en días claves a lo largo del año y no solo en verano. Hay una decisión política para tratar de cumplir con este objetivo, en el presupuesto anual, en el la programación, en la ampliación de servicios en intentar que Monte tenga las comodidades y atractivos necesarios para que la gente la quiera visitar sin importar la estación", finalizó el secretario.