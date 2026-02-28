Monte Hermoso: manejaba alcoholizado, hizo maniobras peligrosas y fue aprehendido

Un hombre de 36 años fue aprehendido por desobediencia y resistencia a la autoridad este sábado, alrededor de las 6, en Monte Hermoso, luego de arrojar alcoholemia positiva de 2,27 g/l durante un control policial y oponerse al secuestro de su vehículo.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de Faro Recalada y Peatonal Dufaur, en el marco de un operativo de control por cierre de locales nocturnos.

Según se informó, el personal interviniente observó a un masculino descender con dificultad de un Renault Megane tras lo cual volvió a subir al rodado, aceleró bruscamente y realizó maniobras peligrosas. Ante esta situación, fue interceptado e identificado como Marcos David Marlia (36), residente en la ciudad.

En el lugar, personal de la Guardia Urbana le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo de 2,27 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que se procedió a la retención del vehículo y de la licencia de conducir, en el marco de una infracción a la Ley 13.927.

Al momento en que la grúa de tránsito intentaba retirar el automóvil, el conductor habría intentado impedir el procedimiento, desobedeciendo las órdenes impartidas por la autoridad y ofreciendo resistencia física, por lo que fue aprehendido en el lugar.

En la causa interviene la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.