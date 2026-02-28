Un poco de balance, algo de nostalgia y Monte Hermoso para el último programa de la temporada

Por ahora las sensaciones se imponen a los números. Esas que va dejando el verano. Ya llegará el tiempo afinar el lapiz para el anotador y ajustar la hoja de ruta. Es que hoy, cuando se cumpla el programa número 17 de este 2026, Bronceado la estará bajando la persiana a su temporada número 8.

Será, entonces, una excelente oportunidad para reencontrarse por última vez en el año con las propuestas que viene recorriendo el envío conducido por Mary García y Mariano Muñoz . La cita es, de 14 a 17, desde el restó La Estación.

El envío, que es una producción exclusiva de Rex Comunicaciones Integradas, se podrá escuchar por AM 840, FM 92.7, la aplicación de la radio y en www.lu2.com.ar, al margen de tener su reflejo en el portal de La Nueva.

El móvil de la radio en otro punto turístico de la temporada

La Estación, un termómetro de la temporada

El cierre de esta temporada dejó también para el programa una sensación de renovación: La Estación se transformó en la nueva casa para jugar de local en Monte Hermoso.

En ese sentido, Roberto Maceira, máximo referente del restó, brindó un panorama sobre lo que fue este verano 2026. “Tenemos una buena temporada, estamos conformes”, dijo a modo de balance inicial.

Durante la última emisión de Bronceado también abordó la cuestión estacional. “Nos sorprendió febrero con el carnaval y San Valentín” aunque también señaló que “esos números van a faltar en marzo”, en función del calendario.

Roberto Maceira, de La Estación, junto a Mary García y Mariano Muñoz

En ese sentido, también recordó que “hace años Monte Hermoso tiene picos altísimos entre Navidad y Año nuevo. Eso arrastra a que también la primera quincena de enero sea buena”, reveló.

En diálogo con Mary García y Mariano Muñoz, el referente gastronómico profundizó estos conceptos al señalar: “Entendemos que el balneario puede tener temporadas buenas o muy buenas. Pero malas no.”

Maceiera, en un enfoque exclusivamente gastronómico también profundizó en una mirada sobre el rubro: “Estamos en un nicho donde no hay demasiadas opciones. No hay mas de 4 o 5 restós con este tipo de cartas.”

En las puertas del último programa y con el verano viviendo su última plenitud, queda dicho: el verano 2026 también lo vivis en la octava temporada de Bronceado. De 14 a 17 por LU2 y en todo momento en La Nueva.