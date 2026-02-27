Patagones: cuatro detenidos por episodios de usurpación

Un nuevo episodio de usurpación se produjo en el barrio “Un Lote, Una Vivienda”, en Carmen de Patagones, que terminó con cuatro personas aprehendidas.

Según la información policial, los capturados "habrían intentado avanzar con nuevas ocupaciones en parcelas municipales". Además, desde la legislatura bonaerense reclamaron "la inmediata restitución de las tierras usurpadas, pertenecientes a vecinos y vecinas de Patagones"

Se detalló que durante la madrugada del miércoles fueron aprehendidos dos hombres, de 47 y 21 años, por el delito de hurto en grado de tentativa.

Fueron sorprendidos sustrayendo una carretilla de una obra en construcción ubicada en cercanías de las parcelas tomadas, con la intención de trasladarla en un vehículo que fue secuestrado.

Durante la misma jornada, otros dos hombres, de 56 y 32 años, fueron aprehendidos por usurpación en grado de tentativa. Estaban delimitando un terreno lindero a los ya ocupados, colocando estacas y utilizando herramientas de construcción.

Al advertir la presencia policial, intentaron retirarse en un vehículo, pero fueron interceptados a pocas cuadras. En el interior del rodado transportaban palas, estacas y otros elementos.

Mirada legislativa

La diputada provincial Sofia Vannelli, en ese sentido,también apunto al Poder Judicial. "Exigimos al Fiscal Dr. Eduardo Quiroz, interinamente a cargo, y a la Dra. Marisa Gabriela Promé, Jueza de Garantías N.º 4, que dispongan la inmediata restitución de las tierras usurpadas, pertenecientes" a los vecinos maragatos, subrayó en la red social X.

La legisladora del Frente Renovar, además, entendió que "la demora injustificada y el incumplimiento de las normas procesales constituyen una grave omisión de los deberes funcionales". Y justificó: "La Ley 13.661 es contundente y comportamientos de este tipo son pasibles del procedimiento de jury"

"¡Restitución inmediata de las tierras públicas, ya!", cerró su mensaje.