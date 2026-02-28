Una escapada para disfrutar de la 6ª Fiesta Provincial del Río Quequén Salado

Anahí González Pau [email protected] Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

Desde las 16, en el Paraje turístico Puente Viejo, tendrá lugar la 6ª Fiesta Provincial del Rio Quequén Salado, justamente a orillas del Río Quequén Salado, un evento que cuenta con la organización de las áreas de Cultura y Educación, la Delegación Municipal de Oriente; Producción y Turismo.

La responsable del área de Turismo de la comuna dorreguense, Luciana Álvarez, habló de la relevancia de esta celebración que pone en valor la riqueza natural y cultural de la comarca del río y que cada año convoca a más vecinos y visitantes de toda la región a disfrutar de sus atractivos.

“Esta fiesta tiene un impacto realmente positivo ya que es un festival que congrega instituciones, emprendedores y artesanos del distrito de Coronel Dorrego y la zona”, contó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“En esta fecha el lugar es visitado por turistas de distintos puntos de la región que se acercan motivados por el disfrute de la naturaleza y los espectáculos musicales”, expresó.

Durante el evento el público podrá disfrutar de una variada agenda de espectáculos y actividades recreativas para todas las edades, entre ellas, una visita guiada por atracciones del rio Quequén Salado.

Además se presentará el show infantil de Humberto Porras, la banda Beatles en Vivo, con clásicos del rock internacional; Artífices, representando al rock nacional; La Guarda, con todo el folclore y Bomba Cumbia.

La Fiesta Provincial del Río Quequén Salado es libre y gratuita, apta para todo público, y se recomienda asistir con mate, reposera y ganas de compartir una tarde diferente en contacto con la naturaleza.

Desde la organización se recuerda que el evento se realiza al aire libre, por lo que se sugiere asistir con protección solar y abrigo liviano para el atardecer.

También se invita a cuidar el entorno natural, utilizando los espacios destinados para residuos y respetando la flora y fauna del lugar.

El patio de comidas estará a cargo de instituciones de la localidad de Oriente. Además, el paseo de artesanos y emprendedores contará con una amplia variedad de productos regionales.

Cultura, producción y comunidad

Además de los espectáculos musicales, la fiesta propone un espacio de encuentro para emprendedores, artesanos e instituciones locales, fortaleciendo la economía regional y el sentido de pertenencia comunitaria. La propuesta combina identidad, tradición y naturaleza en una jornada pensada para toda la familia.



