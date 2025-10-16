Hacer un asado en Bahía fue un 0,2 % más caro durante septiembre, según el CREEBBA

El Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA) informó una suba del 0,2 % en el costo de elaborar un asado para seis personas adultas durante septiembre. El mes pasado, se había registrado un 1,5 %.

El informe, titulado Índice Asado, tiene como finalidad medir la evolución de los precios de los productos necesarios para llevar a cabo esta tradicional comida argentina.

Según los datos del organismo, el aumento acumulado en lo que va del año alcanza el 15,8 %, mientras que en términos interanuales llega al 39,5 %.

Entre los principales factores que impulsaron la suba, el precio de los fiambres aumentó un 9,2 %; las cervezas un 8,1 %; las verduras un 6,1 %; las bebidas sin alcohol un 3,7 %; el pan un 3,2 %; y la carne un 1,6 %.

Mientras que otros productos sufrieron bajas: los chorizos 0,1 %; el vino 5,0 %; y la leña 14,0 %.