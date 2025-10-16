Hacer un asado en Bahía fue un 0,2 % más caro durante septiembre, según el CREEBBA
Un informe detallado del organismo explicó la variación de precios registrada el mes pasado en comparación con agosto.
El Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA) informó una suba del 0,2 % en el costo de elaborar un asado para seis personas adultas durante septiembre. El mes pasado, se había registrado un 1,5 %.
El informe, titulado Índice Asado, tiene como finalidad medir la evolución de los precios de los productos necesarios para llevar a cabo esta tradicional comida argentina.
Según los datos del organismo, el aumento acumulado en lo que va del año alcanza el 15,8 %, mientras que en términos interanuales llega al 39,5 %.
Entre los principales factores que impulsaron la suba, el precio de los fiambres aumentó un 9,2 %; las cervezas un 8,1 %; las verduras un 6,1 %; las bebidas sin alcohol un 3,7 %; el pan un 3,2 %; y la carne un 1,6 %.
Mientras que otros productos sufrieron bajas: los chorizos 0,1 %; el vino 5,0 %; y la leña 14,0 %.