Fernando Miele fulminó a Marcelo Moretti: “Te van a meter un tiro en una pierna”

San Lorenzo atraviesa una de sus peores crisis dirigenciales de los últimos años y las voces críticas no paran de sumarse. Esta vez fue Fernando Miele, histórico expresidente del club entre 1986 y 2001, quien apuntó directamente contra Marcelo Moretti.

El exdirigente no dudó en calificar la gestión actual como “caótica” y acusó al actual titular de “hacer todo mal”. Sus palabras se suman a un clima de tensión creciente en Boedo, con el club inmerso en conflictos políticos, económicos y judiciales.

“Hoy no se puede creer, Moretti te dice todo que sí y después hace lo que quiere, y lamentablemente lo hace todo mal. No tiene cuatro o cinco amigos al lado que lo puedan enderezar y llevarlo por una conducción sana”, lanzó Miele en una entrevista concedida a DeporTV, visiblemente molesto con el rumbo que tomó la institución.

En su análisis, el empresario sostuvo que el actual presidente carece de liderazgo y de un entorno capaz de asesorarlo con criterio. Además, no dudó en tildarlo de mentiroso.

“Miente, creo que está en otra galaxia”, dando cuenta de la distancia que percibe entre Moretti y la realidad que vive San Lorenzo.

“Yo se lo pregunto todos los días, le digo: ´largala porque te van a meter un tiro en una pierna y no vas a saber de dónde viene el tiro y no vas a poder caminar más´…”.

El ex mandatario fue aún más allá al relatar conversaciones personales que mantuvo con Moretti, donde le advirtió que su comportamiento podía traerle consecuencias graves.

En la misma línea, el exdirigente manifestó su preocupación por la falta de claridad en las cuentas del club: “No sabés si San Lorenzo debe mucha plata. Primero hay que arreglar el desorden, y hace muchos años que no lo quieren arreglar”.

Según Miele, el club perdió la brújula hace tiempo y necesita una refundación administrativa que le devuelva estabilidad: “Para mí, la solución es llamar a elecciones y convocar gente nueva. Lógicamente tiene que haber experiencia, pero no se pueden despilfarrar los dos o tres primeros años que van a ser los más difíciles para enderezarlo”.

Las declaraciones del expresidente llegan en un momento de máxima tensión institucional, con Marcelo Moretti resistiendo en el cargo pese a los pedidos de renuncia de los socios y los escándalos recientes que lo involucran. (NA).