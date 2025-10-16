Detuvieron a dos hombres y dos menores que circulaban en un auto con pedido de captura

Esta madrugada el Comando de Patrullas detuvo a dos hombres mayores de edad, uno de origen chileno y a dos menores, que circulaban en una Ford Ecosport con pedido de secuestro activo en la ciudad de Mar del Plata.

La camioneta fue interceptada en la intersección de Av. Arias entre Cabo Farina y Estrada por las fuerzas policiales identificando a Jorge Andrés Manosalva Saravia de origen chileno y Ulises Tobias Serón Carabajal, junto a dos menores de edad.

El vehículo tenía un pedido de secuestro activo oriundo del partido de General Pueyrredón y en su interior había tres chapas patentes las cuales no coincidían con el grabado de autopartes y 1.4 gramos de marihuana. Se trasladaron a los aprehendidos a la Comisaría Sexta.