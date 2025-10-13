Los Pumas ya conocen a los árbitros para la ventana de noviembre

Los Pumas y la victoria ante Gales en cuartos de final del Mundial de Francia 2023. Foto: Archivo La Nueva.

La actividad internacional para el seleccionado argentino de rugby continuará en noviembre próximo con tres enfrentamientos en las islas británicas.

Este lunes se conocieron las designaciones para todos los amistosos internacionales que habrá ese mes, incluyendo también los partidos de Argentina XV, el segundo combinado albiceleste.

Los Pumas jugarán el primero de la ventana ante Gales, en el estadio Principality de Cardiff, el 9 de noviembre. Dicho encuentro será arbitrado por Ben O'Keeffe (Nueva Zelanda), quien contará con Karl Dickson (Inglaterra) y Anthony Woodthorpe (Inglaterra) como asistentes.

El segundo test match será frente a Escocia en Edimburgo, el sábado 16. Será arbitrado por Andrew Brace (Irlanda) y los jueces de touch serán Angus Gardner (Australia) y Luke Pearce (Inglaterra).

Por último, el seleccionado argentino le pondrá fin a la temporada 2025 con un atractivo test match ante Inglaterra el sábado 23 de noviembre en el estadio Allianz de Twickenham, Londres.

Allí el silbato será Pierre Brousett (Francia), quien contará con la colaboración de Nika Amashukeli (Georgia) y de Sam Grove-White (Sudáfrica).

En cuanto a Argentina XV, este combinado también realizará una gira por territorio británico con amistosos ante Munster (sábado 1 de noviembre, arbitraje de Angus Gardner) y Bristol Bears (viernes 7, dirige Nic Berry).