Italia: el mensaje de Lucio Redivo por sus 100 partidos en Cividale

El bahiense Lucio Redivo cumplió 100 partidos en UEB Gesteco Cividale, club al que llegó a principios de 2023 para disputar la Serie A2 del básquetbol italiano.

Fue luego del encuentro que, como local, el conjunto amarillo perdió ante Rieti por 84-75 por la cuarta fecha de la competencia.

Lucio, de 31 años, acumula un amplio recorrido por el básquetbol internacional con presencias en España, Italia y México.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El escolta, formado en Pacífico y quien se proyectó al básquetbol internacional con recordadas actuaciones en Bahía Basket entre 2012 y 2017, dedicó unas palabras en su cuenta en Instagram para repasar el camino recorrido con Cividale.

"Ya son 100 partidos con la camiseta de este hermoso club. Llegué acá en Febrero del 2023, precisamente el día de mi cumpleaños para jugar los 3 meses que faltaban para terminar el campeonato, y ahora ya pasaron un poco más de 2 años y medio", dijo en su perfil @lucioredivo12.

"Pasamos muchas cosas, jugamos la final de la Copa Italiana y salimos campeones de la Supercopa. Gracias a toda la gente del club por los lindos mensajes y el apoyo de siempre. Ahora vamos por más. Un abrazo a todos, Lucio", concluyó.

Además de formar parte de la selección Argentina (campeón Panamericano en Lima 2019 y subcampeón en el Mundial de China 2019), el tirador bahiense jugó en Bilbao Basket (España), CB Breogán (España), Aguacateros de Michoacán (México), Casale Monferrato (Italia, en la 2021-22 y 2022-23) y New Basket Brindisi (Italia).

Lucio compartió este video en sus redes: