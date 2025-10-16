Luca Vildoza y su mujer, involucrados en un incidente vial con agresión a una enfermera

La victoria de la Virtus Bologna sobre el Mónaco por la Euroliga, corre el riesgo de verse eclipsada por un incidente posterior al partido que provocó la detención de Luca Vildoza y su esposa, Milica.

Medios periodísticos italianos que recogieron detalles de la denuncia, informaron que cuando Vildoza salía del PalaDozza, su coche fue bloqueado inicialmente por la ambulancia. El jugador supuestamente vio al personal "jugando con sus teléfonos móviles". Pero de acuerdo con la versión de los paramédicos, estaban escribiendo la dirección de una emergencia en su tablet.

El personal de salud habría ignorado las provocaciones e intentado reanudar su trabajo. Después ambos vehículos volvieron a cruzarse en Viale Silvani y Vildoza volvió a increparlos. Una enfermera de 55 años acudió a pedir explicaciones y allí fue atacada por la mujer, que la agarró primero del pelo y luego del cuello.

Hasta el momento, el club Virtus Bologna sólo confirmó el arresto poco después de los hechos, añadiendo que la participación de Vildoza en el viaje a Lyon está en duda.

Pero el periodista de la web "Sportando" adelantó que el jugador no quedará arrestado y viajará.

Virtus dejó el caso en manos de sus abogados y postergó cualquier comunicación adicional.

Vildoza tiene 30 años y se desempeña en el puesto de base, también en la selección Argentina.