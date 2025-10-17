Dos hombres fueron aprehendidos por robar materiales de una obra en construcción
El hecho ocurrió esta mañana en Sixto Laspiur al 1800. Fueron identificados como Martín Jesús Rasguido y Diego Darío Eduardo Oliveros.
Dos hombres fueron aprehendidos por personal del Comando de Patrullas tras ser sorprendidos robando materiales de una obra en construcción ubicada en Sixto Laspiur al 1800, alrededor de las 6 de la mañana de este viernes.
Según informaron fuentes oficiales, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de dos individuos que sustraían objetos utilizando una moto y un carro.
Al arribar al lugar, los efectivos iniciaron un operativo cerrojo y lograron interceptarlos en Martín Rodríguez, entre Bélgica y Sixto Laspiur.
Los aprehendidos fueron identificados como Martín Jesús Rasguido (28) y Diego Darío Eduardo Oliveros (43).
En su poder se secuestró una motocicleta Corven Triax 150, el carro y varios elementos pertenecientes a la obra.