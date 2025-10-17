Polémica por el alquiler de puentes: la respuesta del Ministerio de Defensa

Luciana Carrasco, jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa de la Nación, defendió el cobro del alquiler de los dos puentes Bailey que instaló el Ejército en nuestra ciudad y justificó su accionar señalando que "cuando otros fallan, las Fuerzas están".

La polémica emergió ayer, cuando se conoció que el Municipio le paga al Ejército Argentino la suma de 43 millones de pesos de renta.

"Cuando el temporal arrasó Bahía Blanca, las Fuerzas fueron las primeras en llegar. En horas, el Ejército Argentino instaló dos puentes móviles Compact Bailey Doble-Simple de 36 metros, garantizando la comunicación, el traslado de víveres y la asistencia", indicó Carrasco.

"Durante la emergencia, se firmaron actas con vigencia de 90 días para su instalación gratuita. Cumplido el plazo y a pedido del propio intendente kirchnerista, se firmó un convenio legal con un canon mínimo de mantenimiento, previsto por la Ley 20.459, que rige desde hace décadas y fue aplicada TAMBIÉN por gobiernos kirchneristas", agregó.

De acuerdo con los decretos municipales 2188 y 2189 de este año, firmados en septiembre, cada puente cuesta 17.670.949,44 pesos por tres meses, con la posibilidad de renovar el convenio una vez vencido ese plazo. Asimismo se suma un seguro de 8.417.134,18 pesos, en favor de Provincia Seguros SA.

Si bien los decretos están fechados el 19 de septiembre, aclaran que su vigencia es retroactiva al 10 y 14 de junio, respectivamente.

"Las Fuerzas gastaron más de 1.000 millones de pesos en su despliegue con 1.000 efectivos del Ejército, 700 de la Armada, 73 vehículos, 27 botes, helicópteros, aviones y plantas potabilizadoras —siguió la funcionaria oriunda de Bariloche—. Todo para asistir a una ciudad que, después de 50 años, sigue esperando las obras hídricas que la provincia de Buenos Aires nunca terminó".

"Mientras el gobierno de Kicillof destina 4.900 millones de pesos a políticas de género y diversidad en seis meses y el municipio de Bahía Blanca gasta 400 millones en publicidad y propaganda, las Fuerzas Armadas hacen patria con recursos propios, defendiendo la vida y la dignidad de los argentinos. Con las Fuerzas no. Cuando otros fallan, ellas están", completó Carrasco.