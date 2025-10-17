Lewis Hamilton fulmina a Christian Horner por llegada a Ferrari

Otros tiempos: podio para Lewis en Mercedes y para Horner en Red Bull. Foto: Marca.

En Ferrari se produjo un "terremoto" esta semana que propició una reunión de emergencia entre los altos mandos, y todo ocasionado por la supuesta llegada de Christian Horner para reemplazar a Fred Vasseur al frente de la escudería.

Ante ello, una de las piezas fundamentales en Maranello, el piloto Lewis Hamilton, fue claro respecto a si se ve trabajando con el exdirector de Red Bull, dejando entrever que no lo quiere ver ni en foto.

Durante una conferencia de prensa para el GP de Estados Unidos de este domingo, el siete veces campeón de F1 expresó su apoyo a Fred Vasseur, quien firmó una extensión de contrato a principios de este año.

"No sé de dónde vienen los rumores, así que realmente no puedo arrojar mucha luz al respecto, pero no creo que eso sea una buena idea. Esto nos distrae un poco como equipo, pero ya han dejado clara su postura sobre su renovación", opinó en el Circuito de las Américas de Austin.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

De esta manera el piloto inglés dio un espaldarazo y apoyo a Ferrari.

"Fred Vasseur, yo, y todo el equipo, estamos trabajando muy duro. Estas cosas no ayudan, así que sólo sé que todos en la escudería están trabajando muy duro y estamos concentrados en ello, aunque, a veces estos rumores pueden resultar desconcertantes".

Después de la reunión del Cavallino Rampante, donde le dejaron en claro a Fred Vasseur que no iba a ser reemplazado por Christian Horner, el británico se enfoca en el desarrollo del auto.

"Para mí, se trata de intentar mantener el foco en el objetivo que tenemos delante y trabajar sobre el coche del año que viene. Realmente quiero seguir construyendo una base este año para que el próximo podamos tener una mejor ejecución y un mejor desempeño general", afirmó.

"Estamos teniendo muchas reuniones, por lo que estamos tratando de asegurarnos de que estamos navegando en la dirección correcta", afirmó.