Argentino y Puerto Belgrano se juegan el campeonato Clausura Desarrollo

El Chancho viene de ganarle a Palihue la semifinal por 45-10. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva. y redes Puerto Belgrano.

El rugby de primera división del ámbito URS le pondrá el cierre hoy a otro campeonato, cuando Argentino y Puerto Belgrano RHC se enfrenten a las 16 en el country del Azul en la final del campeonato Clausura Desarrollo.

Tendrá lugar en la cancha "Aldo Lalo Borromei" donde el árbitro será Julián Severini (Sur), quien contará con Santiago Bevaqua y Nadine Blanco como asistentes. Lo emite por streaming Rugby Report en su canal en Youtube.

Será el único enfrentamiento para un cierre de certamen que tenía previsto originalmente una jornada tipo festival en sede única, aunque en los últimos días se descartó.

Argentino viene de ganarle la semifinal a Palihue por 45 a 10 también como local, tras haber sido el número 1 de su zona en la fase clasificatoria.

El Azul formará con Tomás Gutiérrez Rivas, Jontan Humoffe, Manuel Otero Bertacco; Franco Domenicucci y Lucas Washington; Pascual Gonzalez, Juan Francisco Bilesio, Genaro De Robbio; José Francisco Vera y Tomás Expósito; Serafín Hayes, Lucas Vila (capitán), Facundo Arriola Marchesi, Ignacio Wald; Tomás Boado. Entrenadores: Tomás Marzullo y Manuel Balcarce.

Como definidores participaron Nicolás Ruiz, Alfredo Montiel, Franco Carrera, Gonzalo Mansilla, Julián Gargiulo, Santiago Luciani, Agustín Grunewald y Pedro Pérez Postemsky.

Puerto Belgrano RHC es el campeón 2024, por lo que hoy jugará su segunda final consecutiva. Como segundo clasificado en su grupo, dio la nota en semifinales al ganarle como visitante a Punta Alta RC (1º) por 11-10.

El equipo celeste confirmó como titulares a M. Lamalfa, L. Roldán, A, Sardínez; A. Berger y J. Alewaerts; N. Torres, I. Arbeloa, J. Argüello; O. Cataffi y H. Filócamo (capitán); G. Rocha, I. Case, D. Alvarenga, J. Aramayo; L. Romero. Entrenadores: Vera-Uhalde-Crivello-Fruinque-Iribarren.

Como definidores actuarán M. Martini, J. Lamalfa, F. Romero, G. Tanner, J. Páez, T. Fruinque, F. Romero, A. Carbone.