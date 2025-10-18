Justo De los Santos fue vital para que Liniers baje a San Francisco del pedestal

Como ante Sporting entresemana, Liniers supo dar vuelta la página y en un abrir y cerrar de ojos le ganó a San Francisco 2 a 1.

El chivo tuvo otra vez poder de reacción y lo ganó por testarudo.

El éxito del albinegro posibilitó que Libertad --goleó a Olimpo 4 a 0-- se instale, al menos momentáneamente, en la vanguardia.

Poco y nada

En la primera etapa ambos repartieron aciertos y errores, pero siempre lució mejor el visitante.

El elenco de la avenida Alem no dejó que su oponente maneja los tiempos del juego, le tapó las salidas y el tándem Menna-Trídico sobresalió con creces en la mitad para cortar todo tipo de circuito del Santo en la mitad.

El local dependió demasiado de Vega, quien avisó con un derechazo apenas ancho que estaba enchufado.

El albinegro fue ganando terreno y las divididas, pero le faltó claridad y serenidad en los metros finales. Para colmo Leguiza estuvo inexpugnable en los cruces.

De cualquier manera, no abundaron las chances claras. Arias tuvo un poco más de trabajo que Torres y respondió muy bien ante un zapatazo de Philipp.

Se abrió y hubo emociones

La segunda etapa fue totalmente distinta. Es cierto que el partido se abrió con el gol local, pero ya los dos habían mostrado intenciones de ir más a fondo en ofensiva.

Leguiza se cruzó justo a tiempo ante un remate de Philipp, que lamentablemente se esguinzó el tobillo y tuvo que dejar la cancha.

Y, tras cartón, Arias evitó por dos veces el tanto de Trídico --de enorme rendimiento--, quien primero ejecutó un tiro libre cerrado y luego desvió de taco en el primer palo una pelota parada desde el córner. Pero el 17 estaba en su tarde.

De ida y vuelta, San Francisco encontró el gol en un balón detenido. Fue toda de Alexis Vega, quien ganó el tiro se esquina y, tras un centro perfecto de Bardella, metió un cabezazo colosal para romperle el arco a Torres.

Sin embargo, los de Rosell asimilaron el golpe y el empate parecía estar al caer.

Y cuando Arias no pudo salvar a su equipo, emergió Leguiza para ahogarle el grito de gol a Narvay en la misma línea de sentencia.

El ingreso de Agudiak por Jona García --ya estaban en cancha Vila y Soto Torres-- desbalanceó al local en el medio y Liniers se lo hizo pagar.

Tras un lateral sobre la izquierda, Trídico tuvo demasiado tiempo para pensar en el área rival, metió el centro, Leguiza y Bardella se chocaron en el intento por despejar y Monti recibió el balón casi en el punto penal y facturó.

El empate fue un golpazo para el local. Pero otra vez Arias los mantuvo con vida tapándole un mano a mano a Monti.

El dueño de casa perdió la línea definitivamente y como no quiso cerrar el cotejo lo terminó perdiendo.

Puso mucha gente en un tiro de esquina a favor, pero quedó muy mal parado, el "Chaco" De los Santos hizo valer su velocidad y asistió a Narvay, quien con el último aliento que le quedaba sentenció de zurda ante el achique desesperado de Arias.

Con poco con jugar y con las energías por el piso por la tórrida jornada sabatina, ya no hubo tiempo para más y el chivo se anotó un triunfo con valor agregado para volver a soñar con los playoffs.

La síntesis

SAN FRANCISCO 1

Arias 7

Onorio 5

Sosa 5

Leguiza 7

Fuentes 5

Gandolfo 5

Castellano 6

J. García 5

Bardella 5

D. Romero 5

Vega 7

DT: E. Dambolena

LINIERS 2

V. Torres 6

Ullmann 6

Der Meguerditchian 6

Cutrín 5

Wunderlich 6

Narvay 7

Menna 7

TRIDICO 8

Monti 7

Seisdedos 5

Philipp 5

DT: H. Rosell

PT. No hubo goles.

ST. Goles de Vega (SF), a los 19m; Monti (L), a los 32m. y Narvay (L), a los 39m.

CAMBIOS. 58m. Soto Torres (5) y Vila (5) por D. Romero y Fuentes, 73m. Agudiak por J. García y 80m. Ferranti por Castellano, en San Francisco; 58m. Banegas (5) por Philipp, 77m. I. Fernández por Cutrín y De los Santos por Seisdedos y 89m. Maio por Narvay, en Liniers.

ARBITRO. Lucas De Dios (6).

TERCERA JUVENIL. Liniers, 1 a 0.

CANCHA. San Francisco (muy buena).