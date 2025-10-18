El pronóstico para este domingo 18 de octubre
La temperatura máxima según Satelmet será de 27 grados centígrados.
El Servicio de Satelmet pronostica para este domingo una jornada con una temperatura máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 11 para Bahía Blanca.
Por la mañana, el tiempo será fresco a templado. El viento tendrá intensidad moderada con ráfagas regulares del sector Norte. La visibilidad será buena.
En la tarde, el tiempo será cálido y ventoso. Este tendrá intensidad regular del sector Norte. El índice de radiación ultravioleta será normal. La visibilidad buena.
En tanto por la noche será templada y con viento. Se estima para medianoche una temperatura de 19 grados centígrados.
El tiempo en la región:
MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Frío a templado y ventoso. Poco cambio de la temperatura. Viento regular con ráfagas de fuerte del sector Norte.
Temperatura 11/21.
ZONA VENTANIA: Frío a templado y ventoso. Poco cambio de la temperatura. Viento regular con ráfagas de fuerte del sector Norte. Temperatura 6/22.
GUAMINÍ: Frío a templado y ventoso. Poco cambio de temperatura. Viento moderado con ráfagas de fuerte del sector Norte. Temperatura 10/24.-
VIEDMA Y PATAGONES: Cálido y ventoso. Ascenso de la temperatura. Viento fuerte del sector Norte. Temperatura 13/28.-
NEUQUÉN: Fresco a cálido. Ascenso de la temperatura. Viento leve del Noroeste. Temperatura 15/30.-