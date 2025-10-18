El pronóstico para este domingo 18 de octubre

Será una jornada calurosa y con viento (Foto Archivo)

El Servicio de Satelmet pronostica para este domingo una jornada con una temperatura máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 11 para Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo será fresco a templado. El viento tendrá intensidad moderada con ráfagas regulares del sector Norte. La visibilidad será buena.

En la tarde, el tiempo será cálido y ventoso. Este tendrá intensidad regular del sector Norte. El índice de radiación ultravioleta será normal. La visibilidad buena.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En tanto por la noche será templada y con viento. Se estima para medianoche una temperatura de 19 grados centígrados.

El tiempo en la región:

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Frío a templado y ventoso. Poco cambio de la temperatura. Viento regular con ráfagas de fuerte del sector Norte.

Temperatura 11/21.

ZONA VENTANIA: Frío a templado y ventoso. Poco cambio de la temperatura. Viento regular con ráfagas de fuerte del sector Norte. Temperatura 6/22.

GUAMINÍ: Frío a templado y ventoso. Poco cambio de temperatura. Viento moderado con ráfagas de fuerte del sector Norte. Temperatura 10/24.-

VIEDMA Y PATAGONES: Cálido y ventoso. Ascenso de la temperatura. Viento fuerte del sector Norte. Temperatura 13/28.-

NEUQUÉN: Fresco a cálido. Ascenso de la temperatura. Viento leve del Noroeste. Temperatura 15/30.-