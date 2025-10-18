Alerta amarilla por vientos para este domingo 19 de octubre

A partir de la media mañana del domingo 19 y hasta las primeras horas de la madrugada del lunes 20, se prevé un incremento en la intensidad del viento del sector norte sobre la franja oeste de la provincia, especialmente en el sudoeste, motivo por el cual el SMN emitió una alerta amarilla.

Las ráfagas más intensas podrían registrarse el domingo 19 entre las 11 y las 18 horas, alcanzando valores de entre 55 y 65 km/h, con picos puntuales de hasta 70 km/h, de manera muy localizada y por períodos breves sobre el sudoeste.

Durante la noche del domingo 19 y las primeras horas del lunes 20, la intensidad del viento comenzará a disminuir gradualmente, aunque todavía podrían registrarse ráfagas de hasta 60 km/h.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En eventos similares, no se han registrado impactos significativos en términos generales.