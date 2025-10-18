Hora, TV y formaciones: River y una visita de riesgo ante Talleres para salir del mal momento

River, que atraviesa un flojísimo momento luego de perder seis de sus últimos siete partidos, tendrá una visita de riesgo esta noche ante Talleres de Córdoba por la 13ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro está programado para las 20:30, en el Estadio Mario Alberto Kempes, y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Ariel Penel, que estará secundado desde el VAR por Adrián Franklin.

El Millonario llega a este encuentro en un duro momento, ya que perdió en seis de sus últimas siete presentaciones, lo que generó críticas a su entrenador Marcelo Gallardo y un fuerte repudio de la gente en el último encuentro en el Monumental.

En el Torneo Clausura cayó en sus últimas cuatro presentaciones, mientras que perdió tanto en la ida como en la vuelta de la serie de cuartos de final de Copa Libertadores ante Palmeiras de Brasil. Su único triunfo fue contra Racing, en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Esta seguidilla de derrotas provocó que el equipo “Millonario” cayera a la quinta posición en la Zona B, luego de lo que había sido su gran arranque de torneo. Además, está tercero en la tabla anual, aunque si bien está en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026, no puede seguir dejando puntos en el camino.

Talleres, por su parte, está en plena lucha por la permanencia. El equipo cordobés, que acumula cinco partidos sin perder en el Torneo Clausura, tiene 27 puntos en la tabla anual, aunque está muy cerca de Aldosivi y San Martín de San Juan, que son los equipos que estarían perdiendo la categoría.

*Probables formaciones

-Talleres (C): Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Matías Galarza, Rick, Federico Girotti y Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.

-River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Milton Casco; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

-Árbitro: Ariel Penel

-VAR: Adrián Franklin

-Hora: 20:30.

-TV: TNT Sports Premium