Con tres goles de Messi y uno de Baltazar Rodríguez, Inter Miami vapuleó a Nashville 5 a 2

No pudo contra Puerto Rico, pero esta noche se sacó las ganas. Lionel Messi facturó por duplicado en la victoria de Inter Miami ante Nashville por 5 a 2, en la última fecha de la fase regular de la MLS.

De esta manera, Las Garzas cerraron la primer etapa como segundos en la Conferencia Este.

El elenco que conduce Javier Mascherano comenzó ganando con un gol de Lionel, a los 34 minutos.

Sin embargo, el local lo dio vuelta con tantos de Sam Surridge (a los 43) y Jacob Shaffelburg (51m.).

Ya en el segundo período, Messi estampó la paridad --de penal-- en el minuto 18.

Tras cartón, 4 minutos más tarde, el montehermoseño Baltazar Rodríguez puso al frente a Inter Miami.

El cuarto llegó a falta de 9 minutos, otra vez por intermedio de Lionel Messi.

Y en la hora, el venezolano Telasco Segovia --tras asistencia de Messi-- puso cifras definitivas.

Em Las Garzas fueron iniciales Rocco Ríos Novo, Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Baltasar Rodríguez, Tadeo Allende, Rodrigo De Paul y Lionel Messi.