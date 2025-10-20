Argentina, con dos bahienses, debuta en el Sudamericano U17 Femenino

Argentina debuta en el Sudamericano Femenino U17 en Asunción, Paraguay, enfrentando a Uruguay, desde las 19, en el estadio Arena UENO COP.

Forman parte del plantel albiceleste las bahienses Delfina Álves da Florencia e Isabella Roldán, ambas jugadoras de 9 de Julio.

Argentina comparte el Grupo A junto a Ecuador, Brasil, Bolivia y Uruguay.

Los restantes partidos de Argentina serán ante Brasil (martes, a las 16.30); Ecuador (miércoles, a las 17.30) y Bolivia (jueves, a las 15).

El sábado se disputarán las semifinales y el domingo la final y el partido por el tercer puesto.

El Grupo B estará conformado por Venezuela, Chile, Colombia y el seleccionado local.

Los dos mejores equipos de cada zona avanzarán a las semifinales, mientras que los terceros y cuartos jugarán por los puestos del 5° al 8°.

En tanto, el equipo que finalice último en el Grupo A quedará automáticamente eliminado y se ubicará en la novena posición del certamen.

Los tres mejores equipos participarán de la AmeriCup U18 del próximo año.

El plantel

Sofía González | 2008 | Náutico Sportivo Avellaneda

Santina Cherot | 2009 | Regatas de Uruguay

Sofía Lombardero | 2008 | Vélez Sarsfield

Sofía Novoa | 2008 | Obras Basket

Florencia Losada | 2010 | Tomás de Rocamora

Pilar Pajello | 2008 | Náutico Sportivo Avellaneda

Matilda Campo | 2008 | Vélez Sarsfield

Francisca Canello | 2009 | Libertad de Sunchales

Renata Scordo | 2008 | Lanús

Delfina Álves da Florencia | 2008 | 9 de Julio

Isabella Roldán | 2009 | 9 de Julio

Catalina Creolani | 2008 | Náutico Sportivo Avellaneda

Entrenadora: Paula Budini.