Escándalo en Carhué: denuncian a un docente por presunto abuso a un alumno

La madre del niño al parecer abusado radicó la denuncia contra el docente en sede policial.

El Ministerio Público Fiscal de Trenque Lauquen investiga a una autoridad docente de Carhué denunciada porque aparentemente violó a un menor, al parecer dentro de la escuela primaria a la que asiste.

La supuesta agresión sexual en perjuicio de un niño de nueve años fue denunciada por su madre, el jueves de la semana pasada, en la comisaría de la Mujer y la Familia carhuense.

La investigación está a cargo del fiscal Fabio Arcomano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 3, de Trenque Lauquen, con competencia territorial en la ciudad cabecera del partido de Adolfo Alsina.

La mujer radicó la denuncia penal contra el directivo después de que su hijo no pudo soportar más la angustia, se quebró y le contó sobre el presumible ataque.

Hasta ese momento la mamá del chico no sospechaba nada, pese a los cambios conductuales que el niño evidenciaba.

La denunciante no entendía por qué su hijo no quería ir a la escuela, lloraba con frecuencia y estaba agresivo.

"Todos los días volvía mal de la escuela, pero no contaba nada. Hacía meses que venía pasando esto sin que mi hermana se diera cuenta, hasta que el nene no aguantó más y le contó todo a su mamá", afirmó una tía del menor.

En primera instancia el niño fue examinado por su pediatra, quien supuestamente constató lesiones compatibles con abuso sexual con acceso carnal.

Luego de la presentación de la denuncia, una médica pediatra del hospital Municipal carhuense revisó nuevamente al nene y ratificó el informe de su colega, según los dichos de la familiar del pequeño.

La profesional de la salud actuante entregó los resultados médicos directamente a la Policía, por lo tanto la denunciante no pudo acceder a ese documento.

El grave delito sexual contra el menor se habría cometido en Carhué.

"La pediatra le comentó a mi hermana que mi sobrino va a necesitar mucho acompañamiento psicológico, porque le va a costar mucho superar este trauma", enfatizó la informante.

La familia del menor espera la realización de otro peritaje médico al chico, luego de que tuviera una primera revisión física y psicológica, tal como establece el protocolo para casos vinculados con delitos contra la integridad sexual.

Esta evaluación permitiría determinar si el niño habría sido accedido carnalmente en reiteradas oportunidades o si, por el contrario, se trató de un único hecho.

"No sé si a él ya lo notificaron ni si lo van a detener o no. Mientras tanto, él sigue dando clases", agregó.

De acuerdo con el testimonio de la entrevistada, la madre del chico estaría recibiendo "presiones" desde el ámbito educativo carhuense para que retire la denuncia contra el directivo.

"Así que ella no quiere hacer declaraciones públicas hasta tener bien en claro qué va a pasar con el denunciado", continuó diciendo.

En el marco de la investigación, ya declaró la pareja de la denunciante, quien sería la primera persona que conoció de boca del chico esta grave situación.

Al ser consultada por La Nueva., la inspectora jefa distrital de Adolfo Alsina, María Belén Cabrera, dijo desconocer la situación por no contar con información "oficial", aunque después admitió haber escuchado rumores sobre la denuncia contra el sospechoso.

Desde el Consejo Escolar alsinense también manifestaron no conocer acerca de la denuncia por la presunta violación, en relación con la que se investiga al educador sindicado.

Maltratos previos

Como consecuencia del reclamo de la madre del niño por "maltratos previos" que su hijo recibiría en la escuela, el Consejo Escolar y la Jefatura Distrital de Adolfo Alsina habían iniciado actuaciones, según se informó.

"En ese acta constaba que el nene no quería ir a la escuela porque decía que algunos compañeros y el director lo maltrataban, que su maestra lo mandaba siempre a la dirección y que tenía miedo", relató la tía del menor.

"Por ese motivo mi hermana solicitó también que cambiaran a su hijo de escuela, pero en la Jefatura Distrital le respondieron que no se podía", acotó.

Al día siguiente de la realización del acta, el niño volvió a su domicilio desde el establecimiento escolar, rompió en llanto y reveló lo que aparentemente había padecido, primero frente a la pareja de su mamá y posteriormente en presencia de ella, según indicó la tía del chico.

Más tarde la madre del niño denunció el presunto abuso e intentó que la Jefatura Distrital ampliara el acta con la información que su hijo había dado a conocer sobre la supuesta agresión sexual, pero desde el organismo, al parecer, se negaron.

"Quiero que se haga justicia"

Ocultamiento. "Carhué es un pueblo chico en el que suceden cosas, pero se ocultan por conveniencia de los adinerados. Este caso nos toca de cerca y quiero que se haga justicia", remarcó la tía del niño.

Violento. Al presunto violador lo habrían apartado de algunos cursos en otro centro de enseñanza en Carhué, después de que alumnas se quejaran por conductas "violentas" del profesor investigado.

Consejo. En base a la versión de una integrante del Consejo Escolar de Adolfo Alsina, en aquella institución supuestamente tampoco estaban al tanto de la denuncia contra el docente.

Abogado. Al menos hasta el jueves pasado, la madre del menor no contaba con el asesoramiento de un abogado. "Mi hermana no tiene recursos; va a tener que recurrir a un abogado del Estado".

Hermetismo. El fiscal Arcomano, consultado por La Nueva., se negó a brindar información sobre la denuncia, pero confirmó su radicación.