Entre definiciones y preparación, de martes a domingo: Primera, Segunda y Liga Argentina

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Una agenda cargada tendrá el básquetbol de la ciudad, desde mañana y hasta el domingo de manera ininterrumpida, considerando los torneos de Primera y Segunda locales, más Villa Mitre que continúa con la pretemporada para la Liga Argentina.

Martes

Mañana martes se disputará la decimoquinta y última fecha de la fase regular del torneo de Segunda, César "Tito" Loustau.

Ya están definidos los seis primeros (Barrio Hospital, El Nacional, Argentino, Independiente, Sportivo y Ateneo) y los cuatro que disputarán play in.

Jugarán Barrio Hospital-Argentino, El Nacional-Independiente, Sportivo-Comercial, Ateneo-Altense, Velocidad-Bahía Basket, Los Andes-Espora, Barracas-Pellegrini y Whitense-La Falda.

También mañana, se presentará Villa Mitre, ante Deportivo Viedma, en el José Martínez, desde las 21.

El partido será preparatorio de cara a la próxima edición de la Liga Argentina.

Miércoles

Iniciando la novena fecha de Primera masculino, el miércoles se enfrentarán Napostá-Estudiantes.

Mientras que en la continuidad del torneo de Primera Femenino, el mismo día jugarán Estudiantes-Sportivo, a las 21.

Jueves

Completando la fecha de Primera masculino el jueves se enfrentarán Villa Mitre-Bahiense del Norte, Estrella-Olimpo, San Lorenzo-Pacífico, Pueyrredón-L.N. Alem y 9 de Julio-Liniers.

Viernes

Los partidos correspondientes al play in se disputarán el viernes, entre 7º-8º (Comercial-Altense, aún por definir la ubicación y, en consecuencia, la localía) y 9º-10º (Velocidad-Bahía Basket, será local quien gane el partido del martes).

Sábado

Villa Mitre visitará a Deportivo Viedma, el sábado a las 20.30, en otro partido de preparación para la Liga Argentina.

Domingo

Si bien es jornada de elecciones, se programará para el final de las mismas, el partido de Segunda entre el perdedor de 7º-8º (Comercial o Altense) y el ganador de 9º-10º , (Velocidad o Bahía Basket), para determinar el último clasificado a playoffs.