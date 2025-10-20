Entre definiciones y preparación, de martes a domingo: Primera, Segunda y Liga Argentina
Habrá nutrida actividad en las diferentes categorías.
Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
Una agenda cargada tendrá el básquetbol de la ciudad, desde mañana y hasta el domingo de manera ininterrumpida, considerando los torneos de Primera y Segunda locales, más Villa Mitre que continúa con la pretemporada para la Liga Argentina.
Martes
Mañana martes se disputará la decimoquinta y última fecha de la fase regular del torneo de Segunda, César "Tito" Loustau.
Ya están definidos los seis primeros (Barrio Hospital, El Nacional, Argentino, Independiente, Sportivo y Ateneo) y los cuatro que disputarán play in.
Jugarán Barrio Hospital-Argentino, El Nacional-Independiente, Sportivo-Comercial, Ateneo-Altense, Velocidad-Bahía Basket, Los Andes-Espora, Barracas-Pellegrini y Whitense-La Falda.
También mañana, se presentará Villa Mitre, ante Deportivo Viedma, en el José Martínez, desde las 21.
El partido será preparatorio de cara a la próxima edición de la Liga Argentina.
Miércoles
Iniciando la novena fecha de Primera masculino, el miércoles se enfrentarán Napostá-Estudiantes.
Mientras que en la continuidad del torneo de Primera Femenino, el mismo día jugarán Estudiantes-Sportivo, a las 21.
Jueves
Completando la fecha de Primera masculino el jueves se enfrentarán Villa Mitre-Bahiense del Norte, Estrella-Olimpo, San Lorenzo-Pacífico, Pueyrredón-L.N. Alem y 9 de Julio-Liniers.
Viernes
Los partidos correspondientes al play in se disputarán el viernes, entre 7º-8º (Comercial-Altense, aún por definir la ubicación y, en consecuencia, la localía) y 9º-10º (Velocidad-Bahía Basket, será local quien gane el partido del martes).
Sábado
Villa Mitre visitará a Deportivo Viedma, el sábado a las 20.30, en otro partido de preparación para la Liga Argentina.
Domingo
Si bien es jornada de elecciones, se programará para el final de las mismas, el partido de Segunda entre el perdedor de 7º-8º (Comercial o Altense) y el ganador de 9º-10º , (Velocidad o Bahía Basket), para determinar el último clasificado a playoffs.